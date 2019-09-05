الحتاوي مراقباً للقاء الكويت ونيبال

المصدر: دبي - البيان الرياضي

كلّف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المراقب الدولي الإماراتي د. محمد الحتاوي بمراقبة المباراة التي ستجمع المنتخب الكويتي ونظيره النيبالي في الخامس من سبتمبر الجاري بدولة الكويت ضمن منافسات المجموعة الثانية من الدور الثاني لتصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، والتي تضم منتخبات الكويت، والأردن، وأستراليا، ونيبال، والصين، وتايبيه.

وقدمت رابطة المحترفين الإماراتية التهنئة لمحمد الحتاوي لاختياره في تصفيات كأس العالم 2022، متمنية له التوفيق والسداد في المهمة القارية.

وبدوره، أعرب الحتاوي عن سعادته بمناسبة اختياره لهذه المهمة، وأكد جاهزيته لخوض هذه التجربة وتمثيل دولة الإمارات أحسن تمثيل. الجدير ذكره أن الحتاوي التحق برابطة المحترفين الإماراتية كمراقب مباريات في موسم 2015-2016 ضمن برنامج الرابطة لتأهيل مسؤولي المباريات.