لابا ينضم إلى قائمة الغائبين عن العين أمام الجزيرة

المصدر: العين - طلحة عبدالله

أصبح التوغولي لابا كودجو، مهاجم نادي العين خارج حسابات الفريق البنفسجي في مباراته غداً أمام الجزيرة ضمن الجولة الثانية من كأس الخليج العربي لكرة القدم للمحترفين، بسبب استدعائه من قبل الجهاز الفني لمنتخب بلاده للمشاركة في مباراتي توغو أمام جزر القمر بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، وبذلك يرتفع عدد اللاعبين الأساسيين الغائبين عن تشكيلة الزعيم في لقائه بالجزيرة إلى 5 لاعبين وهم بالإضافة لكودجو كل من خالد عيسى، ومحمد شاكر، وأحمد برمان، وبندر الأحبابي، والذين انضموا إلى قائمة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم الذي يستعد لمواجهة منتخب ماليزيا 10 سبتمبر الجاري بكوالالمبور لحساب الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023 حيث يلعب الأبيض الإماراتي ضمن المجموعة السابعة التي تضم إلى جانبه كلاً من تايلاند واندونيسيا وفيتنام، بالإضافة إلى لاعبي المنتخب الوطني الأوليمبي فلاح وليد وعلي عيد، الذين انضموا لمعسكر المنتخب المقرر في سلوفينيا من 25 أغسطس وحتى 4 سبتمبر، وكرواتيا من 4 إلى 10 سبتمبر وذلك ضمن استعداداته للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة في تايلاند يناير المقبل والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وأجرى العين أمس تدريبه الرئيس قبل أن يغادر إلى العاصمة أبوظبي انتظارا لمواجهة فخر أبوظبي، حيث يأمل الفريق البنفسجي في العودة من هناك بنقاط المباراة الثلاث لتدعيم موقفه في المنافسة، بعد تعادله في مباراة الجولة الأولى أمام شباب الأهلي على ملعب استاد هزاع بن زايد.

وفي سياق غير بعيد رحبت جماهير نادي العين بالثنائي اللذين انضما أخيراً لقائمة البنفسجي قادمين من فريق نادي باريس سان جيرمان وهما عمر يسن، وادريس مزاوياني (19 عاما) وذلك خلال حضورهما أول تدريب لهما مع الفريق يوم الإثنين الماضي، حيث قام العين بقيدهما ضمن فئة المقيمين في إطار سياسة النادي لتدعيم صفوف الفريق بعدد من اللاعبين الشباب المتميزين.