بن عفصان: نتطلع لجاهزية شوكوروف قبل الدوري

المصدر: الشارقة ــ عزالدين جاد الله

أكد ناصر سعيد بن عفصان الأمين العام لنادي الشارقة أن محترف الفريق الأول لكرة القدم الأوزبكي شوكوروف لديه الرغبة والإصرار على العودة بقوة إلى المستطيل الأخضر، مشيراً إلى أن إدارة الشارقة لم تفكر في التخلي عن اللاعب نهائياً، موضحاً أنه لا بد أن تكون هناك خيارات أمام الجهاز الفني، وأن الأسبوعين المقبلين سيوضحان بصورة قاطعة مدى شفاء شوكوروف.

وقال: «غياب شوكوروف أثر على مستوى الفريق، وهو الآن حاضر للعودة، وعملنا على إيجاد البدائل مع وجود شوكوروف، ونسبة التحسن عالية جداً طبقاً لتأكيدات الجهاز الطبي، ونتطلع لعودته مع انطلاقة الدوري».

وتعرض شوكوروف (23 عاماً) للإصابة في مارس الماضي، أثناء مشاركته في ودية لمنتخب بلاده، وخضع على أثرها لعملية جراحية في قدمه اليمنى في لندن، وبدأ في مرحلة العلاج التأهيلي تمهيداً للعودة مجدداً إلى الملاعب.

ويعد شوكوروف إحدى الأوراق الرابحة في صفوف الملك الشرقاوي، بعدما صنع الفارق في صفوف الفريق منذ انتقاله إليه في ديسمبر 2017، قادماً من نادي بونيودكور الأوزبكي.