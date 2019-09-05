الإمارات يكسب بيرن رازلوغ البلغاري ودياً

المصدر: بلغاريا - البيان الرياضي

واصل فريق الإمارات برنامج مبارياته الودية وحقق مساء أول من أمس، في معسكره الخارجي في بلغاريا الفوز على فريق بيرن رازلوغ البلغاري أحد أندية الدرجة الثالثة بهدف نضيف من إمضاء العماني خليل بن نصيب وظهر فيها المردود الجيد لمعسكر صقور الإمارات في مباراة كانت جيدة المستوى على مدار الشوطين.

بدأ مدرب فريق الإمارات عيد باروت المباراة بتشكيلة مكونة من الحارس عبدالله المرزوقي، وفي خط الدفاع سعد سرور وعبد الله الكوري ويوسف حزام وسلطان حسين فيما مثل خط الوسط محمد جمال وخالد خميس وخليل بن نصيب وعبد الله النعيمي والجزائري ضرار بن سعد الله وفي المقدمة الكولومبي تومي وغاب عن المباراة الرواندي حكيمو لمغادرته المعسكر والتحاقه بمنتخب بلاده لخوض مباراتين في أيام الفيفا، وقد تبادل الفريقان الهجمات خلال الشوط الأول الذي جاء متكافئاً، وفي الشوط الثاني أجرى مدرب الإمارات تغييرات عدة لإعطاء الفرصة للعديد من اللاعبين للمشاركة والوقوف على جميع مستوياتهم.

وأعرب باسم الشامسي رئيس البعثة ومدير الفريق عن رضاه التام عن المباراة والمستوى الجيد للاعبين، الذي قدموه خلال المباراة رغم الصعوبة التي واجهوها أمام فريق جيد.

وقال: النتائج في مثل هذه المباريات لا تهم إطلاقاً، فالمهم هو الأداء وتجربة أكبر عدد من اللاعبين، وأضاف أن المدرب يعمل على رفع المستوى الفني والبدني لجميع اللاعبين خلال فترة الإعداد الحالية وأنه سعيد للغاية بالمستوى الذي ظهر به اللاعبيون بشكل عام.

وأكد أن منح الفرصة للشباب في الموسم الجديد تعتمد بشكل أساسي على اللاعبين أنفسهم ومدى قدرتهم على إثبات الذات.