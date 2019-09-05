«زلزال» في بورصة أندية الإمارات

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

شهدت القيمة السوقية لأندية دوري الخليج العربي الإماراتي لمحترفي كرة القدم والصادرة أوائل سبتمبر الجاري، تغييرات مهمة على صعيد ترتيب الأندية حسب قيمتها المالية.

وتصدر شباب الأهلي المشهد طبقاً لتصنيف موقع «ترانسفير ماركت»، بصعوده إلى المركز الثاني بقيمة بلغت 20.60 مليون يورو، بزيادة بنسبة 25.6%، عن الموسم الماضي.

وفي المقابل، تراجع نادي الشارقة، بطل الدوري في الموسم الماضي، إلى المركز الثالث بقيمة بلغت 16.35 مليون يورو.

كما تواصل «زلزال» سوق الأندية، بتراجع الوحدة، إلى المركز الثامن بنسبة 35.7%، 11.78 مليون يورو، لتصبح قيمته السوقية 7.58 ملايين يورو.

فيما لا يزال الجزيرة يعتلي قائمة الأعلى قيمة سوقية، بناءً على ما أكمله من تعاقدات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بقيمة بلغت 22.88 مليون يورو.

بينما واصلت القيمة السوقية للدوري الإماراتي للمحترفين في الارتفاع لتصل إلى 151.73 مليون يورو للموسم الجديد 2019-2020، وبفارق 23.18 مليون يورو عن الموسم الماضي، حيث بلغت القيمة السوقية وقتها ـ 128.55 مليون يورو، بنسبة الزيادة إلى 15.72%.

تجدر الإشارة الى أن أندتنا تستعد لضربة بداية دوري الخليج العربي 19 سبتمبر المقبل ، وقد ابرمت عددا كبيرا من الصفقات مع لاعبين أجانب ومواطنين. ولا شك أن نتائج بداية الموسم وبروز النجوم الجدد سيلعب دورا كبيرا في تغيير القيمة السوقية للفرق واللاعبين خلال الأشهر المقبلة.