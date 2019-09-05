بعثة أبيض الناشئين تُغادر إلى طشقند

المصدر: العين - البيان الرياضي

غادرت أمس عبر مطار دبي الدولي بعثة منتخبنا الوطني للناشئين مواليد 2004 متوجهة إلى العاصمة الأوزبكية طشقند لإقامة معسكر خارجي للفترة من 4 إلى 12 سبتمبر الجاري ضمن المرحلة الأخيرة من مراحل الإعداد للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للناشئين المقررة في قيرغستان بدءاً من يوم 18 سبتمبر الجاري.

ويلعب أبيض الناشئين ضمن المجموعة السادسة التي تضم منتخبات قيرغستان «المستضيف» والعراق ولبنان. واختار المدرب الوطني ماجد سالم 26 لاعباً للتواجد والمشاركة في هذا المعسكر ويخوض أبيض الناشئين في طشقند مباراتين وديتين أمام منتخب أوزبكستان يومي 8 و10 سبتمبر.