الدرمكي: بداية الظفرة في الكأس مبشرة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

اعتبر خالد الدرمكي نجم وسط الظفرة، أن بداية فريقه في منافسة كأس الخليج العربي بالفوز خارج ملعبه على اتحاد كلباء تعتبر مبشرة بموسم حافل، ذاكراً أن زملاءه قدموا مباراة جيدة ونجحوا في تحقيق فوز ثمين على خصم قوي كانت لديه رغبته الكبيرة في كسب نتيجة المباراة.

وأضاف الدرمكي: اتحاد كلباء خطط لتقديم موسم جيد وهو منافس يستحق الاحترام، خاصة أنه يضم عناصر متميزة، لكننا نجحنا في تخطي عقبته، الشيء الجيد بالنسبة لنا ليس الفوز بالنقاط الثلاث فقط ولكن الروح التي أدى بها الفريق اللقاء.

بداية معنوية

وأضاف الدرمكي: هذه البداية المعنوية الجيدة من شأنها أن تزيد دافعنا لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية، لكن بالتأكيد مازال ينتظرنا الكثير من العمل والجهد حتى نصل إلى المستوى الذي نأمله.

وأشار لاعب وسط الظفرة إلى تميز فريقه بالانسجام سريعاً بين الجدد والقدامى، مشيراً بشكل خاص إلى سرعة انسجام الأجانب وظهورهم بمستوى جيد في أول مباراة رسمية، وأضاف: أعتقد أن اللاعبين الذين نالوا فرصة المشاركة أثبتوا وجودهم، وهناك عناصر أخرى متميزة لم تتح لها فرصة اللعب وقادرة على المشاركة في أي وقت.

وأكد خالد الدرمكي أنهم عازمون على تقديم موسم متميز والوصول بالفريق إلى مراحلة متقدمة في مختلف المنافسات، وأضاف: حققنا إنجاز الوصول إلى نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة في الموسم الماضي، ويجب أن نرفع سقف طموحنا بشكل مستمر للمنافسة على البطولات.

استقرار

وأشار لاعب الظفرة إلى نقطة إيجابية تدعم فريقه في مشوار الموسم الحالي، ذاكرا أنها مواصلة الجهاز الفني بقيادة رازوفيتش لعمله مع الفريق، وقال: المدرب يعرف الفريق جيدا، ويدرك إمكانات اللاعبين ووجوده معنا منذ الموسم الماضي يساعده في أداء مهمته.

وتمنى الدرمكي أن ينجح الظفرة في تحقيق طموحات الجماهير خلال الموسم الحالي.