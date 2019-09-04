جابر: حصد البطولات قدر شباب الأهلي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

أكد يوسف جابر مدافع شباب الأهلي، أن «فرسان دبي» فريق بطولات، وأن كل لاعبي الفريق يدركون ذلك جيداً، ويحرصون على تقديم كل ما لديهم خلال كل مبارياتهم، لتحقيق النتائج التي تسعد جماهيرهم، معرباً عن سعادته بالعودة إلى ناديه السابق، ومؤكداً أن اعتلاء منصات التتويج قدر شباب الأهلي.

كأس السوبر

وأبدى يوسف، رضاءه عن المستوى الذي قدمه في أولى مبارياته مع شباب الأهلي أمام الجزيرة في مباراة الفريقين بالجولة الثانية من المجموعة الأولى لكأس الخليج العربي، والتي انتهت لمصلحة شباب الأهلي برباعية نظيفة، وقال: «دائماً ما تشهد مباريات شباب الأهلي والجزيرة، تنافس قوي وإثارة كبيرة، وقدمت مستوى جيداً كمباراة أولى لي مع شباب الأهلي».

وأضاف: «البحث دائماً عن الفوز والتطلع إلى البطولات قدر شباب الأهلي، كنادٍ كبير، وأتمنى إكمال المشوار مع الفريق، والتوفيق لكل زملائي».

شكراً بني ياس

وشكر يوسف الجابر، ناديه السابق وجماهيره، وعلق على وجوده مجدداً وشقيقه محمد في فريق واحد، وقال مازحاً: «كنت أتمنى أن يعود شقيقي محمد إلى بني ياس، ولكن أنا من جئت إلى الأهلي، وبالتأكيد منذ رحيل شقيقي عن بني ياس، وأنا أتمنى العودة للعب إلى جواره، والحمد لله أن هذا الأمر تم بانضمامي إلى شباب الأهلي».

وعن وجود منافسة شرسة على الدخول إلى تشكيلة شباب الأهلي في كافة المراكز، مع وجود وفرة في اللاعبين المميزين، قال يوسف جابر: «وجود تحدٍ بين اللاعبين على نيل شرف دخول التشكيلة الرسمية لشباب الأهلي، شيء إيجابي ومحفز، ولكن سواء لعب يوسف أو لم يلعب، يبقى قلبي دائماً مع الفريق، وأتمنى التوفيق لجميع زملائي».

واختتم يوسف جابر، قائلاً: «سأبقى حريصاً على استمرار مسيرتي شبه الخالية من الإنذارات والبطاقات الحمراء، وأنا دائماً في خدمة فريقي في أي وقت، وأثق أن هناك مسؤولين ومدربين يختارون الأنسب، وعلي بذل كل ما لدي من جهد خلال التدريبات للمساهمة في تحقيق (فرسان دبي)، لتحقيق المزيد من البطولات».