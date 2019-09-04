طارق أحمـد: «الشباب» إضافة قوية لـ«الأبيض»

المصدر: دبي - عـدنان الغربي

أكد طارق أحمد، لاعب منتخبنا الوطني لكرة القدم، أن تواجد ما لا يقّـل عن 9 لاعبين أعمارهم تحت 23 عاماً ضمن قائمة الأبيض يشكّل إضافة قوية وعنواناً لدخول مرحلة جديدة في تاريخ المنتخب وخطوة مهمّة لبناء فريق للمستقبل، مشيراً إلى أن اللاعبين الشباب سيستفيدون من وجود لاعبين أصحاب خبرة إلى جانبهم، وقال: المزج بين جيلين مختلفين خطوة جيدة لبناء فريق للمستقبل وبلا شكّ إن اللاعبين الصغار سيشكلون نواة المنتخب في السنوات القليلة المقبلة، هم يحتاجون الآن إلى العمل وكسب الخبرة.

وعبر طارق أحمد عن سعادته بالعودة إلى قائمة المنتخب الوطني بعد غيابه عن نهائيات كأس أمم آسيا 2019 التي استضافتها الإمارات، موضحاً أنها جاءت في الوقت المناسب وأنه سيبذل كل جهوده من أجل أن يكون في مستوى ثقة الجهاز الفني بقيادة الهولندي فان مارفيك.

ولفت طارق أحمد إلى أن المنتخب الوطني على أتمّ الاستعداد لخوض التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022 ونهائيات كأس أمم آسيا 2023، وأضاف: لدينا مجموعة جيدة من اللاعبين وجهاز فني صاحب خبرة واسعة في الكرة الآسيوية، الأمر الذي سيساعدنا على تحقيق أهدافنا خطوة خطوة، لا نفكر في التأهل من الآن بل الفوز في كل مباراة وهو الشعار الذي سنرفعه في المرحلة المقبلة.

طموحات

وعن فريقه النصر وطموحاته في الموسم الجديد، أكد طارق أحمد أن قدر العميد هو التواجد بشكل دائم في صلب المنافسة على الألقاب، و كل لاعب يحمل شعاره على صدره يدرك أن ارتداء القميص الأزرق مسؤولية كبيرة وعليه أن يقاتل في الملعب لتحقيق الانتصارات، موضحاً أن مستوى الفريق وأداءه سيتطوران مع تقدم المباريات، خصوصاً أن هناك ما لا يقل عن 10 لاعبين جدد يحتاجون إلى الوقت للتأقلم والتعود على الأجواء، وقال: شكل الفريق لم يظهر بشكل واضح في أول مباراتين في الموسم وهو أمر طبيعي في ظل الأجواء الحارة وحاجتنا إلى خوض المزيد من المباريات لرفع الريتم وخلق تجانس أكبر بين المجموعة، نعد جمهورنا بموسم أفضل وببذل قصارى جهودنا لتحقيق تطلعاتهم، لدينا ثقة في قدراتنا وسنكون في قلب المنافسة.

وأضاف: التحضيرات كانت جيدة والمعسكر جاء ناجحاً رغم الإصابات التي تعرض لها كل من محمد الجسمي واستيبان بافيز ومحمد العكبري وأتمنى لهم عودة سريعة للملاعب.

تفاؤل

وعبر طارق أحمد عن تفاؤله بقدرة النصر على تحقيق أهدافه في الموسم الجديد بالنظر إلى حجم العمل الذي قامت به الإدارة لتجهيز الفريق وجهود اللاعبين والحالة المعنوية الجيدة للفريق.

وصرح طارق أحمد بأن النصر يملك لاعبين أصحاب خبرة والعديد من نقاط القوة التي سيحاول ترجمتها على أرضية الملعب، متوقعاً أن يكون الموسم الجديد من أصعب المواسم في ظل التحضيرات الكبيرة لجميع الفرق، ومشيراً إلى أن استمرار المدرب البرازيلي كايو زاناردي على رأس الفريق كان اختياراً موفقاً من الإدارة بحكم قربه من اللاعبين ومعرفته الجيدة بكل التفاصيل الدقيقة وباللاعبين الشباب الذين تم تصعيدهم إلى الفريق الأول وبكرة الإمارات بشكل عام، كما يتميز بكفاءته الفنية العالية وبقراءته الجيدة للمباريات.

عودة

استأنف النصر تدريباته مساء أمس استعداداً لمواجهة شباب الأهلي السبت المقبل لحساب الجولة الثالثة لكأس الخليج العربي على استاد آل مكتوم.

وكان العميد حقق الفوز في مباراة الأولى على اتحاد كلباء بثلاثية نظيفة قبل أن يتعثر بالتعادل أمام خورفكان في الجولة الثانية.