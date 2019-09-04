الجرمن: عجمان لا يشترط «الأفريقي» في تعاقداته

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

أوضح خليفة الجرمن رئيس مجلس إدارة نادي عجمان، أن تركيز ناديه على التعاقد مع لاعبين أفارقة، ليس شرطاً أو نهجاً يسير عليه النادي في إبرام صفقاته مع المحترفين الأجانب، وأن الأمر لا يتعدى المصادفة فقط، وقال الجرمن في تصريحات لـ «البيان الرياضي» إن ظروف فنية وإدارية خارجة عن إرادة ناديه هي التي فرضت التعاقد مع 3 لاعبين جدد هذا الموسم هم النيجيري جودين مينشا والمالي حامد دومبيا والغاني وليام أوسو، مشيراً إلى أن التغيير الذي طرأ في ملف المحترفين الأجانب بعد النجاح الذي حققه الفريق الموسم الماضي، فرضته أسباب محددة وهي أن المهاجم السنغالي السابق مامي تيام كان يرغب في الانتقال تنفيذاً لرغبة مدرب منتخب بلاده الذي يفضل اختيار لاعبي المنتخب من الدوريات الأوروبية فقط، وعلى هذا الأساس انتقل تيام للدوري التركي وتم التعاقد مع الغاني وليام أوسو بديلاً له، وبالنسبة للنيجيري ستانلي تمت مخاطبة مرتين من نادي عجمان لناديه المعار منه القادسية السعودي، ولكن تأخر الرد من القادسية فرض على عجمان البحث عن بديل آخر وهو مواطنه غودين مينشا، أما المغربي عادل هرماش فقد تم استبداله لاعتبارات فنية خاصة بالعمر والتعاقد مع المالي حامد دومبيا بدلاً عنه.

4 تغييرات

وقال الجرمن إن الأسباب التي دفعت ناديه للتغييرات في ملف الأجانب الذين نجحوا بشكل كبير الموسم الماضي، ليس للجهاز الفني أو الإدارة يد فيها، وهي ظروف طبيعية في كرة القدم في عصر الاحتراف تحدث في كل نادٍ، وإنهم كانوا حريصين على اختيار البدلاء المناسبين في الوقت المناسب قبل انطلاقة الإعداد، فالمالي دومبيا لاعب إمكانياته معروفة وله تجربة جيدة مع نادي العين ويحتاجه الفريق في مركز الارتكاز وبالنسبة لوليام أوسو فقد رصده النادي مبكراً وهو لاعب معروف تمت متابعته وكان النادي يريد التعاقد معه قبل عامين لولا العرض التركي الذي قدم له، وجودين كذلك كان ضمن الخيارات الموسم الماضي وهو لاعب صاحب إمكانيات جيدة تناسب الفريق.

وقال الجرمن إن تغيير 3 أجانب ليس مغامرة، ففي الموسم الماضي قام النادي بالتعاقد مع 4 محترفين أجانب، وكان هناك تخوف من ذلك التغيير الكبير، ولكن أثبت اللاعبون الأربعة حسن الاختيار ومن بينهم البرازيلي فاندر فييرا الذي يواصل مشواره مع الفريق للموسم الثاني على التوالي.

وأشار الجرمن إلى أن الانسجام والتأقلم مهم بالنسبة للمحترفين الأجانب، وأي نادٍ يفضل استمرار لاعبيه طالما حققوا النجاح، ولكن عندما تحدُث ظروف كالتي رافقت عدم إمكانية استمرار ستانلي ومامي تيام، لا مفر من البحث عن بدلاء مناسبين، وهو ما فعلته إدارة عجمان بالتشاور مع الجهاز الفني بقيادة المدرب أيمن الرمادي.

وأبدى الجرمن تفاؤله بقدرة اللاعبين الجدد على التأقلم مع الفريق وتحقيق الإضافة التي ينتظرها منهم الجهاز الفني، خاصة وأن الفترة الحالية في كأس الخليج العربي تعتبر فرصة مناسبة لمزيد من الانسجام بين جميع اللاعبين.