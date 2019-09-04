قانون يطالب بإعادة النظر في توقيت مباريات السهرة

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

طالب عبد الله بن قانون المدير التنفيذي لنادي الفجيرة، بإعادة النظر في توقيت مباريات السهرة التي تقام في الساعة التاسعة والنصف، وذلك خلال مباريات كأس الخليج العربي الحالية، مشيراً إلى حجم الصعوبات التي يواجهها اللاعبون والجمهور جراء اللعب في هذا التوقيت وفي مثل هذه الأيام، وأشار قانون الى أن بعض اللاعبين ربما يرجعون إلى أسرهم في الواحدة صباحاً بعد نهاية المباريات، خصوصاً أولئك الذي يقطنون في أبوظبي ويأتون مع فرقهم للعب في الساحل الشرقي، والعكس أيضاً عندما تلعب فرق الفجيرة وكلباء وخورفكان في أبوظبي وتعود من هناك مع ساعات الصباح الأولى.

وقال قانون في تصريح لـ«البيان الرياضي» إنه لا يرى غضاضة في تغيير توقيت المباراة الثانية ليكون في تمام الساعة السابعة والنصف، أو حتى الثامنة حتى لا يفقد اللاعبون التركيز كما يحدث حالياً، قائلاً: «أعتقد بأن إرجاء المباراة إلى التاسعة والنصف لا جدوى منه طالما أن مواجهات كأس الخليج العربي ليست بذات الاهتمام الذي يوجه لمباريات الدوري الذي ينطلق في التاسع عشر من الشهر الجاري»، داعياً رابطة المحترفين واتحاد الكرة إلى ضرورة إعادة النظر في التوقيت خلال الجولات المقبلة من مسابقة الكأس وكذلك الدوري.

ويشير قانون إلى أنهم راضون عن الفريق الأول، منوهاً إلى المساعي التي تقوم بها إدارة النادي من أجل إكمال تسجيل اللاعب الليبيري وليم جورج الذي ينتظر وصول بطاقته من فيفا، لافتاً إلى أن وليم لاعب مهم وسيعتمد عليه المدرب الجزائري مجيد بوقرة كثيراً إلى جانب بقية اللاعبين خلال استحقاقات الموسم الكروي الحالي 2019/‏‏2020.