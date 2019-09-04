بن هزام: بالتعاون سنحوّل الأحلام إلى واقع

المصدر: دبي - العوضي النمر

وجه محمد بن هزام الأمين العام لاتحاد الكرة الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» على دعم سموه المتواصل للقطاع الرياضي، وكذلك إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، والشكر موصول إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى إخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، لما يولونه من دعم لا محدود لقطاع الرياضة والرياضيين في دولتنا الغالية وما تحيطه بنا من احتضان متواصل، يؤهلنا جميعاً لأن نكون في مقدمة الصفوف واعتلاء منصات التتويج.

كما تقدم بالشكر إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الرئيس الفخري لاتحاد الكرة، على رعايته الكريمة لحفل ختام الموسم الكروي عن الموسم المنتهي، ودعم سموه المتواصل للكرة الإماراتية، ما كان له الأثر الكبير في تحقيق العديد من الإنجازات التي يفخر بها الوطن، كما كانت توجيهات سموه السديدة بمثابة منهاج عمل واضح لاتحاد الكرة.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها أمين عام اتحاد الكرة في بداية حفل ختام الموسم الكروي المنتهي، والذي أقيم مساء أمس في فندق انتر كونتيننتال فيستفال سيتي دبي، وشهده سعيد حارب عضو مجلس هيئة الرياضة أمين عام مجلس دبي الرياضي وخالد المدفع الأمين العام المساعد، وعيسى هلال أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد والعديد من ممثلي الأندية.

حصاد موسم

وأكد ابن هزام أن التعاون بين الأندية واتحاد الكرة والمنظومة بأكملها، سيجعل تحقيق الأحلام أمراً يسيراً، وأن الهدف دائماً سيبقى تطور كرة الإمارات، سواء في الموسم المنقضي أو في المواسم المقبلة، وقال أمين عام اتحاد الكرة في كلمته خلال الحفل: يشرفني أن نبارك للأسرة الرياضية انطلاقة الموسم الكروي الجديد، ونأمل أن تكلل جهود جميع الفرق بالنجاح، وخاصة أن الأندية وشركات الكرة بذلت جهوداً كبيرة من أجل تحقيق النجاح في الموسم الجديد.

وقال ابن هزام: «بانتظارنا تحديات جسام، فهذه التحديات بحاجة إلى التكاتف والتعاون كي نظهر بالصورة الناصعة المبهرة لإماراتنا الحبيبة»، ومؤكداً أن التقدم الذي تحققه فرقنا يخدم كرة الإمارات ويقوي ركائز المنتخبات الوطنية.

وأضاف أمين عام اتحاد الكرة قائلاً: «الموسم الجديد سيكون موسماً متميزاً وفرصة ذهبية لنا جميعاً لاكتشاف المواهب وتوسيع رقعة الممارسين لكرة القدم في الدولة، وأن نرى مستوى تحكيمياً في أفضل صورة ونحن على ثقة بأن قضاة الملاعب قادرون على إدارة دفة المسابقات بنجاح وتميز».

الإعلام شريك

وتقديراً من اتحاد الكرة لدور وسائل الإعلام قام بتكريم ممثلي 14 مؤسسة إعلامية في حفل حصاد الموسم وهي وكالة أنباء الإمارات «وام»، جمعية الإعلام الرياضي، ومؤسسة دبي للإعلام وأبوظبي للإعلام، والشارقة للإعلام، وصحف البيان، والإمارات اليوم، والاتحاد، والخليج، والإذاعات الرياضية المختلفة.