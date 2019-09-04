مروان بن غليطة: بداية مبشرة لموسم قوي

المصدر: دبي - عز الدين جاد الله

استبشر مروان بن غليطة، رئيس اتحاد كرة القدم، خيراً بالموسم الجديد قائلاً: «البداية مبشرة لموسم قوي، خصوصاً مع قدوم ضيف جديد لدوري الدرجة الأولى وهو البطائح، وانطلاق دوري الجامعات الذي شهد مشاركة أعداد كبيرة، وكل هذه الأمور تنبئ عن موسم قوي ذاخر بالمشاركات، الأمر الذي يسهم في دعم منتخباتنا الوطنية وتطوير كرة الإمارات».

وأضاف: «التعديلات التي شاهدناها جميعاً على المسابقات المحلية بالسماح بمشاركة المقيمين ومواليد الدولة واستقطابات الأندية تصب في مصلحة المنتخب»، مشيراً إلى أن «الأبيض» خاض تجربتين ودّيتين في معسكره بالبحرين ويستعد للسفر إلى ماليزيا ليدشن مشاركاته في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم، قائلاً: «الأجواء مهيأة لتقديم مردود طيب وثقتنا كبيرة بلاعبي منتخبنا الوطني».

وقال: «لا نستطيع الحكم الآن على التجارب الجديدة التي حدثت في مسابقاتنا المحلية، وتحتاج إلى المزيد من الوقت، وأعتقد أن الأندية حريصة على مصلحتها، وعلينا انتظار تقييم التجربة مع نهاية الموسم ومن ثم البناء عليها».