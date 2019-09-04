قمتان كرويتان في دور الـ16 لكأس رئيس الدولة

المصدر: دبي - العوضي النمر

أسفرت قرعة دور الستة عشر لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة عن قمتين كرويتين مثيرتين، حيث يواجه فريق الجزيرة الوحدة في ديربي أبوظبي، فيما يلاقي شباب الأهلي حامل اللقب منافسه العميد النصراوي في قمة دار الحي، بينما يواجه فريق الشارقة بطل الدوري منافسه حتا، وستقام جميع المباريات على ملاعب محايدة.

جاء ذلك خلال مراسم القرعة لدور الـ16 والتي أقيمت مساء أمس وساهم في إجراء المراسم الخاصة بها، وليد محمدي كابتن منتخب الشاطئية وحامد محمد كابتن منتخب الصالات.

كما وضعت القرعة الزعيم العيناوي في مواجهة أول المجموعة الثانية لتصفيات دوري الدرجة الأولى، ويتلاقى كلباء مع أول المجموعة الأولى لتصفيات دوري الدرجة الأولى، ويلاقي الإمبراطور الوصلاوي مع منافسه خورفكان، ويلاقي عجمان منافسه فريق الظفرة، والفجيرة مع بني ياس.

وستقام منافسات دور الستة عشر يومي 8 و9 نوفمبر المقبل، على أن يتم إجراء مراسم قرعة باقي الأدوار عقب انتهاء كل مرحلة، لإضفاء الإثارة على المنافسات، ومن المقرر إقامة منافسات دور الثمانية يومي 23، 24 ديسمبر، ومباريات دور الأربعة يوم 19 مارس 2020، على أن تقام المباراة النهائية 16 أبريل 2020.

تمهيدي الكأس

كما جرت مراسم قرعة الدور التمهيدي «تمهيدي الكأس» والذي يشارك فيه فرق أندية الهواة، وشارك في إجراء مراسمها محمد عبد الرحمن كابتن منتخب الشباب وعلي طاهر كابتن منتخب الناشئين.

حيث تم تقسيم المنافسات إلى مجموعين، وأسفرت مباريات الجولة الأولى التي ستقام يومي 27، 28 سبتمبر الجاري، عن وقوع أندية دبا الحصن ومصفوت والذيد ودبا الفجيرة والعروبة والتعاون في المجموعة الأولى، إذ سيلعب في الجولة الأولى دبا الفجيرة مع دبا الحصن، والذيد مع العروبة والتعاون مع مصفوت، بينما ضمت المجموعة الثانية أندية، مسافي والإمارات والحمرية والبطائح والعربي، إذ يلتقي في الجولة الأولى الإمارات مع مسافي والحمرية مع البطائح.

تقام تصفيات البطولة على مستوى أندية الأولى بداية من 27 سبتمبر الجاري، على أن يصعد الأول والثاني لينضما إلى 14 فريقاً من المحترفين، ليكتمل العدد الـ16 فريقاً.

قرعة الأولى

كما أجريت قرعة دوري الدرجة الأولى الذي تنطلق منافساته بداية من 8 نوفمبر المقبل، وشاركت في مراسمها نهال عبد العزيز وشهد خالد من منتخب السيدات، حيث يقص فريق الإمارات الهابط من دوري المحترفين مباراة الافتتاح في الجولة الأولى مع الحمرية، فيما يلاقي دبا منافسه الذيد، ومصفوت مع العربي، ودبا الفجيرة مع مسافي والبطائح مع التعاون.

لوحة لخليفة الخير

قدم خلال الاحتفال السنوي لاتحاد الكرة بمناسبة ختام الموسم الماضي لوحة تذكارية جميلة ومعبرة، لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، من خلال عرض شيق نال الاستحسان والتصفيق لبراعة مصمم اللوحة، في إبراز الصورة بشكل مميز.

عريف الاحتفال

تولى الزميل مشعل القحطاني، المذيع في قناة دبي، تقديم حفل ختام الموسم الكروي الذي أقامه اتحاد الكرة في مدينة دبي مساء أمس، وتألق الزميل القحطاني في تقديم الفقرات المتنوعة وتفاعل معه الحضور في تعليقه المتميز على أحداث قرعة منافسات الموسم الكروي المختلفة.