خورفكان يفوز بنصيب الأسد في جوائز المتميزين

المصدر: دبي - البيان الرياضي

كرم اتحاد الكرة على هامش الاحتفال السنوي الذي أقيم أمس، المتميزين في الموسم الكروي الماضي، من كل الفئات، وفي دوري الدرجة الأولى استأثر نادي خورفكان الصاعد لدوري المحترفين على معظم الجوائز ونال نصيب الأسد، حيث حصل عادل صقر لاعب خورفكان على جائزة أفضل لاعب مواطن، بعد ظهوره بمستوى طيب خلال الموسم الماضي.

فيما نال لاعب خورفكان منصور البلوشي جائزة أفضل حارس مرمى، واستحق لاعب حتا الشاب راشد سالم خلفان، نيل لقب أفضل لاعب صاعد، ونال مهاجم ردريغو سوزا لاعب خورفكان لقب أحسن لاعب أجنبي.

أحسن إداري

أما جائزة أفضل إداري والتي شهدت تنافساً قوياً ذهبت إلى علي خليل الحوسني، إداري خورفكان المتميز، وجائزة أفضل مدرب ذهبت إلى عبد الوهاب عبد القادر، مدرب خوفكان السابق، ونال لقب هداف الدوري، فينيكيوس سيلفا هداف دبا الحصن، وأحرز نادي خورفكان درع التفوق العام بعد موسم رائع للفرق النمور خلال الموسم رياضياً وسلوكياً.