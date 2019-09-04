أنور يبدد مخاوف «الوحداوية»

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه مهاجم الوحدة الواعد عبد الله أنور مع فريقه في بداية الموسم واعتلائه صدارة هدافي مسابقة كأس الخليج العربي برصيد 5 أهداف سادت حالة من الاطمئنان بين أروقة جماهير «أصحاب السعادة» على مستقبل هجوم العنابي كون اللاعب الشاب أثبت وجوده وقدم نفسه بشكل جيد للغاية.

وتبددت مخاوف جمهور الوحدة والقلق الذي كان يسيطر عليها عند غياب المهاجم وهداف الفريق التاريخي سيباستيان تيجالي وعدم وجود البديل الذي يمكنه تعويض الهداف الأرجنتيني، إذ غلب الحديث بين جمهور الوحدة سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو داخل أروقة النادي عقب تألق عبد الله أنور مع الوحدة عن أن العنابي أصبح يمتلك مهاجماً واعداً قادراً على قيادة هجوم الفريق في المستقبل وبإمكانه الحصول على ثقة الجهاز الفني مع اكتسابه الخبرات في المرحلة المقبلة.

وأحرز أنور 5 أهداف في مباراتي الفجيرة والشارقة وضعته في صدارة هدافي كأس الخليج العربي بمعدل تهديفي مميز ليخطف النجومية مبكراً في بداية الموسم، فيما تنتظر الجماهير عودة تيجالي للمشاركة في المباريات واستمرار الجلاد في ممارسة هوايته في هز شباك المنافسين.