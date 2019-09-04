حارب: يجب الابتعاد عن المهاترات على «السوشيال ميديا»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

قال سعيد حارب، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة أمين عام مجلس دبي الرياضي: «علينا ألا نعرض بطولتنا للمهاترات على «السوشيال ميديا»، خصوصاً أن العام الحالي يحمل اسم «التسامح»، لذا على الجميع أن يجسّد معاني التلاحم».

وأضاف: «بطولة كأس سيدي صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم مسابقة سامية والجميع فائز من المشاركة فيها، بالرغم من المنافسة والحرص الشديدين عل نيل لقبها من قبل أنديتنا، وهذا أمر طبيعي».

وتابع: «إن المؤشرات تؤكد نجاح تجربة مشاركة المقيمين ومواليد الدولة، ولمسنا ارتفاعاً ملحوظاً في مستوى الفرق المشاركة في جولتي كأس الخليج العربي بفعل القرار الذي يشكّل إضافة إلى الرياضة الإماراتية، حيث شاركت عناصر جديدة ضمن تشكيلة الفرق وهناك متغيرات شهدت الأندية ونتوقع منافسة قوية هذا الموسم».