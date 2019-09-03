شباب الأهلي يصطدم بالنصر في كأس رئيس الدولة

المصدر: دبي-عدنان الغربي

أسفرت قرعة كأس صاحب السمو رئيس الدولة عن دربيين مثيرين لحساب الدور الــ 16، حيث يلتقي في الدربي الأول شباب الأهلي حامل اللقب مع النصر ويواجه الوحدة جاره الجزيرة في لقاء الدربي الثاني بينما يلعب العين مع أول المجموعة الثانية من التصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الأولى ويلتقي اتحاد كلباء مع

أول المجموعة الأولى من التصفيات التمهيدية ويلتقي الشارقة بطل الدوري مع فريق حتا و يواجه الظفرة عجمان و يلتقي بني ياس مع الفجيرة والوصل مع خورفكان.

واقيمت قرعة الدور الــ 16 لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الرئيس الفخري لاتحاد الكرة وذلك مساء اليوم في فندق انتركونتننتال فيستفال سيتي دبي.

كما احتفى الاتحاد بختام الموسم الرياضي الماضي، وتوزيع جوائزه على المتميزين في دوري الهواة، وكذلك إجراء قرعة ، التصفيات التمهيدية لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ودوري الدرجة الأولى للموسم الرياضي الحالي وتكريم الرعاة الرسميين وشركاء الاتحاد ووسائل الإعلام.