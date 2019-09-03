الجرمن: عجمان لا يشترط اللاعب "الافريقي" في تعاقداته

المصدر: عجمان- ياسر قاسم

أوضح خليفة الجرمن رئيس مجلس إدارة نادي عجمان، أن تركيز ناديه على التعاقد مع لاعبين أفارقة، ليس شرطاً أو نهجاً يسير عليه النادي في ابرام صفقاته مع المحترفين الأجانب، وأن الأمر لا يتعدى المصادفة فقط.

وقال الجرمن في تصريحات لـ "البيان الرياضي" أن ظروف فنية وإدارية خارجة عن إرادة ناديه هي التي فرضت التعاقد مع 3 لاعبين جدد هذا الموسم هم النيجيري جودين مينشا والمالي حامد دومبيا والغاني وليام أوسو، مشيراً إلى أن التغيير الذي طرأ في ملف المحترفين الأجانب بعد النجاح الذي حققه الفريق الموسم الماضي، فرضته أسباب محددة وهي أن المهاجم السنغالي السابق مامي تيام كان يرغب في الانتقال تنفيذاً لرغبة مدرب منتخب بلاده الذي يفضل اختيار لاعبي المنتخب من الدوريات الأوروبية فقط. وعلى هذا الأساس انتقل تيام للدوري التركي وتم التعاقد مع الغاني وليام أوسو بديلاً له، وبالنسبة للنيجيري ستانلي تمت مخاطبة مرتين من نادي عجمان لناديه المعار منه القادسية السعودية ولكن تأخر الرد من القادسية فرض على عجمان البحث عن بديل آخر وهو مواطنه جودين مينشا، أما المغربي عادل هرماش فقد تم استبداله لاعتبارات فنية خاصة بالعمر والتعاقد مع المالي حامد دومبيا بدلاً عنه.

نص التصريحات في البيان الرياضي غداً..