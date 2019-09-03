الوحدة يقترب من شراء عقد ميليسي من الظفرة

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

علم «البيان الرياضي» أن الوحدة أبدى رغبته في شراء عقد الأوروغوياني نيكولاس ميليسي من الظفرة في صفقة انتقال نهائي، ومن المنتظر الإعلان عن انتقال اللاعب وتوقيع العقود خلال الساعات القليلة المقبلة، توصل الوحدة والظفرة إلى اتفاق لانتقال اللاعب بشكل نهائي إلى «العنابي» بعقد مدة موسمين من الموسم الحالي.

وكان ميليسي انضم للوحدة من الظفرة، مدة موسم على سبيل الإعارة، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية وظهر بشكل جيد ما أدى إلى تعزيز الرغبة في شراء بطاقة اللاعب.

وعلم «البيان الرياضي» أن الإسباني كارليتوس مهاجم ليغا وارسو البولندي دخل دائرة اهتمامات الوحدة مجدداً وأصبح خياراً أول لدى الجهاز الفني للتعاقد معه كأجنبي رابع، في ظل أنباء عن صرف النادي النظر عن التعاقد مع الفاردو بن نبوهان قائد منتخب جزر القمر، الذي خضع مؤخراً للفحوص الطبية في أبوظبي.

من جهة أخرى يواصل الأرجنتيني تيغالي برنامجه التأهيلي تمهيداً لعودته للملاعب عقب إصابته التي تعرض لها مؤخراً، وقد تشهد مباراة الوحدة وبني ياس السبت المقبل في كأس الخليج العربي مشاركة اللاعب في جزء من المباراة بحسب رؤية الجهاز الفني وجاهزية اللاعب.