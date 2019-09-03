منتخبنا يتربص بماليزيا في ضربة بداية حلم المونديال

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تُغادر فجر غد عبر مطار دبي الدولي بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم متوجهة إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور استعداداً لمواجهة منتخب ماليزيا يوم 10 سبتمبر الجاري باستاد بوكيت جليل ضمن الجولة الأولى من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 لحساب المجموعة السابعة التي تضم كذلك منتخبات فيتنام وتايلند وإندونيسيا.

وتضم قائمة منتخبنا الوطني 26 لاعباً وهم: علي خصيف، سالم راشد، خليفة الحمادي، خلفان مبارك، علي مبخوت، عمر عبدالرحمن، محمد العطاس، زايد العامري (الجزيرة) محمد الشامسي، حمدان الكمالي، محمد برغش، خليل الحمادي (الوحدة) خالد عيسى، محمد شاكر، أحمد برمان، بندر الأحبابي (العين) الحسن صالح، ماجد سرور (الشارقة) وليد عباس، إسماعيل الحمادي (شباب الأهلي دبي) حبيب الفردان، طارق أحمد، جاسم يعقوب (النصر) علي صالح، علي سالمين (الوصل) حسن المحرمي (بني ياس).

وكان الأبيض أقام معسكراً خارجياً في مملكة البحرين خاض خلاله مباراتين وديتين الأولى أمام منتخب جمهورية الدومينيكان وانتهت بفوز منتخبنا بأربعة أهداف نظيفة سجلها خليل إبراهيم (هدفان) وبندر الأحبابي وجاسم يعقوب، فيما فاز في المباراة الثانية على منتخب سريلانكا بخمسة أهداف مقابل هدف وجاءت عن طريق علي مبخوت (3 أهداف) وأحمد برمان وعلي صالح.

وحرص المدير الفني لمنتخبنا فان مارفيك على خوض المباراتين بتشكيلتين مختلفتين بهدف منح الفرصة أمام أغلب اللاعبين للوقوف على مستوياتهم وجاهزيتهم الفنية والبدنية قبل خوض غمار التصفيات.

أهداف

أبدى إسماعيل راشد مدير منتخبنا الوطني الأول رضاءه عن معسكر المنتخب الذي اختتم أمس الأول بالعاصمة البحرينية المنامة، مؤكداً أنه حقق الأهداف المطلوبة وأسهم في رفع درجة جاهزية نجوم الأبيض للمرحلة الأولى من التصفيات.

وعدد إسماعيل راشد فوائد معسكر البحرين مشيراً إلى أن الأبيض خاض تجربتين إعداديتين وقف من خلالهما المدرب على المستوى العام للمنتخب واطمأن على جاهزية العناصر المختارة، كما أسهمت التجربتان في كشف الكثير من الأمور الفنية المهمة التي سيعمل الجهاز الفني عليها في الفترة المقبلة بالسعي لعلاج السلبيات وتعزيز الإيجابيات حتى يظهر المنتخب بالصورة المطلوبة ويحقق هدفه في التصفيات.

عناصر جديدة

ولفت مدير المنتخب إلى أن المعسكر شهد مشاركة عدد من العناصر الجديدة من اللاعبين الذين انضموا للمنتخب للمرة الأولى.

وتحدث إسماعيل راشد عن عودة اللاعب عمر عبدالرحمن للمشاركة مجدداً مع المنتخب بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة، معتبراً مشاركته واحداً من أهم المكاسب التي تحققت خلال فترة المعسكر.

أجواء متميزة

وأكد خالد عيسى حارس مرمى منتخبنا الوطني الأول استفادة اللاعبين القصوى من المعسكر الذي استضافته العاصمة البحرينية المنامة، مشيراً إلى أن توافر كل الاحتياجات والأجواء المتميزة التي سادت المعسكر كانت السبب الرئيس في نجاحه، مشيداً بالجهد الكبير الذي بذله الجهازان الفني والإداري في تهيئة كل الظروف المطلوبة ليحقق المعسكر الأهداف المرسومة ويساهم في تجهيز المنتخب للمرحلة الأولى من التصفيات، لافتاً إلى أن الجميع عمل بجد واجتهاد ولم يدخروا جهداً في سبيل خدمة منتخب الوطن.

رغبة

أوضح اللاعب الشاب علي صالح، المنضم حديثاً إلى المنتخب الوطني الأول، أنه يطمح لظهور متميز في أول مشاركة رسمية منتظرة له مع الأبيض، مبيناً أنه سيحرص على تقديم أفضل ما يملك من أجل إقناع الجهاز الفني، معرباً عن أمله تقديم ما يفيد المنتخب ويساهم في تحقيق النتائج المطلوبة خلال التصفيات المشتركة.

اعتبر صالح المولود في يناير 2000، حصوله على فرصة تمثيل منتخب بلاده في هذه السن الصغيرة وهو في بداية مشواره الكروي شرفاً لا يدانى وأمراً يبعث على الفخر، ودافعاً لبذل مزيد من الجهد لتأكيد جدارته بالتواجد في قائمة واحدة مع لاعبين كبار وضعوا بصمتهم في تاريخ كرة القدم الإماراتية.