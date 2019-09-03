الفرنسيان يسن ومزاوياني صفقة «الزعيم» الجديدة

المصدر: العين - طلحة عبد الله

أعلن نادي العين رسمياً التعاقد مع الثنائي الفرنسي عمر يسن، وإدريس مزاوياني (19 عاماً) تعاقداً حراً لمدة ثلاثة مواسم من باريس سان جيرمان، وقام بقيدهما ضمن فئة المقيمين، وكان «البيان الرياضي» أشار قبل يومين إلى أن قيد اللاعبين في كشوفات الفريق هو مسألة وقت بسبب تأخر بعض الإجراءات الخاصة بتسجيلهما وهو ما أوضحه محمد عبيد حماد مشرف الفريق الأول والرديف، والذي أكد أن تأخر الإعلان عن صفقة اللاعبين كان بسبب عدم اكتمال الإجراءات والمراسلات التي أجراها النادي مع الاتحادات المحلية للاعبين عن طريق اتحاد الكرة الإماراتي، وأبان أن هناك عدداً من المكاسب المأمولة بقيد مواليد الدولة المقيمين فنية واستثمارية وتسويقية، فضلاً عن تعزيز روح الولاء والانتماء للوطن، وأكد أن العين ماض في تعزيز صفوف فريقه بعناصر أخرى خلال فترة التسجيلات الصيفية الحالية بناء على رؤية الجهاز الفني ولجنة الاحتراف بالنادي.

ومن جانبهما أعرب اللاعبان عن سعادتهما وفخرهما بالانضمام إلى صفوف الزعيم أحد أفضل الأندية على مستوى قارة آسيا والوطن العربي، مؤكدين أن سمعة العين النادي الكبير حاضرة دائماً بين الكبار.

وعبر لاعب متوسط الميدان عمر يسن عن سعادته وفخره بالدفاع عن شعار العين ، وقال إنه ظل من المتابعين دائماً لهذا الفريق الكبيرة ويعرف تاريخه وإنجازاته .

وقال مزاوياني، تعرفت على نادي العين عندما انتقل إليه مواطني جيريس كيمبو، وقال: أنا وكيمبو من منطقة واحدة وعندما انتقل إلى هنا بدأت كغيري من أبناء المنطقة في متابعة أخبار النادي ، لذلك أشعر بسعادة كبيرة جداً بعد انضمامي إلى العين.