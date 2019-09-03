قرعة كأس رئيس الدولة ودوري «الأولى» الليلة

المصدر: دبي - العوضي النمر

برعاية كريمة من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الرئيس الفخري لاتحاد الكرة، يحتفي الاتحاد بختام الموسم الرياضي الماضي، وتوزيع جوائزه على المتميزين في دوري الهواة، وكذلك إجراء قرعة دور الـ 16 لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والتصفيات التمهيدية للبطولة، ودوري الدرجة الأولى للموسم الرياضي الحالي، وذلك في الساعة السابعة من مساء اليوم في فندق انتركونتننتال فيستفال سيتي دبي.

وبعد كلمة قصيرة من رئيس الاتحاد المهندس مروان بن غليطة، سيقوم الاتحاد بتكريم الرعاة الذين يقدمون الدعم والرعاية لمختلف أنشطة الاتحاد تقديراً لهم ولعطائهم، كما سيتم تكريم شركاء الاتحاد من المؤسسات الحكومية والإعلامية على جهودهم في دعم مسيرة الاتحاد خلال الموسم المنصرم، وتكريم الفائزين بجوائز التميز لدوري الهواة الماضي. وسيقوم الاتحاد بعرض فيديو مصور لأنشطته سواء في الكأس أو دوري الدرجة الأولى قبل مراسم كل قرعة، مثل بطولة كأس رئيس الدولة ودوري الدرجة الأولى والتصفيات التمهيدية للموسم الجديد.

نظام ناجح

وقررت لجنة المسابقات استمرار إقامة نظام القرعة عقب كل دور من أدوار المسابقة، بعد أن حققت تلك الفكرة الجديدة نجاحاً كبvيراً بعد أن تم تطبيقها خلال الموسم قبل الماضي، وهي فكرة جيدة نالت الاستحسان بإضفاء مزيد من المتعة والإثارة في المنافسات، والبعد عن تقليدية النظام السابق، والذي يجعل من مجموعة حديدية وأخرى سهلة، حيث كان النظام السابق لا يتواكب مع الطموحات، على أن يتم إجراء مراسم قرعة باقي الأدوار عقب انتهاء كل مرحلة، لإضفاء الإثارة على المنافسات، ومن المقرر إقامة منافسات دور الـ 16 يومي 2 و3 ديسمبر المقبل، ودور الثمانية يومي 23، 24 ديسمبر، ومباريات دور الأربعة يوم 19 مارس 2020، على أن تقام المباراة النهائية 16 أبريل 2020.

وتقام تصفيات البطولة على مستوى أندية الدرجة الأولى بداية من 27 سبتمبر الجاري، على أن يصعد الأول والثاني لينضما إلى 14 فريقاً من دوري المحترفين، ليكتمل العدد الـ 16 فريقاً.

قرعة الكأس

وستكون آلية قرعة كأس رئيس الدولة للموسم الجديد من خلال توزيع الأندية على جدول البطولة بالقرعة بدءاً من الدور الـ 16، وستقام المباريات على ملاعب محايدة وبنظام خروج المغلوب من مرة واحدة، وسيتم وضع نادي الشارقة بطل دوري الخليج العربي للموسم الرياضي الماضي على رأس جدول المباريات ومنحه رقم (1)، ووضع نادي شباب الأهلي الحائز كأس رئيس الدولة للموسم الرياضي الماضي في نهاية الجدول ومنحه الرقم (16)، وإجراء القرعة بين بقية أندية دوري الخليج العربي (الوصل، النصر، العين، الوحدة، الجزيرة، عجمان، خورفكان، الظفرة، حتا، بني ياس، اتحاد كلباء، الفجيرة) والفريقين المتأهلين من التصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الأولى للموسم الرياضي الجديد.

قرعة الأولى

وعلى صعيد دوري الدرجة الأولى سيقام بنظام الدوري من دورين، ويتم إجراء القرعة بين أندية (دبا، الإمارات، الحمرية، العروبة، الذيد، مسافي، دبا الحصن، مصفوت، العربي، التعاون، البطائح) لتحديد جدول المباريات ويتأهل الناديان اللذان يحرزان المركزين الأول والثاني إلى دوري الخليج العربي للموسم الرياضي الجديد.

وستقسم قرعة التصفيات التمهيدية الأندية بحسب المستويات، حيث سيتم وضع ناديي الإمارات ودبا الحاصلين على المركز الثالث عشر والرابع عشر من دوري الخليج العربي للموسم الماضي في المستوى الأول، وأندية (العروبة، الحمرية، دبا الحصن، مسافي) في المستوى الثاني، وأندية (الذيد، العربي، التعاون، مصفوت، البطائح) في المستوى الثالث، وتقام التصفيات بنظام الدوري من دور واحد على ملاعب الأندية المذكورة أولاً بجدول المباريات، مبيناً في حال تساوي ناديين أو أكثر في نفس عدد النقاط، تحدد المراكز في جدول الترتيب النهائي، طبقاً للمادة (21) من لائحة التصفيات التمهيدية للبطولة.

ويتأهل النادي الذي أحرز المركز الأول في المجموعتين الأولى والثانية لدور الـ 16 لبطولة كأس رئيس الدولة، وتطبق أحكام لوائح الاتحاد ولائحة التصفيات التمهيدية لبطولة كأس رئيس الدولة لأندية الدرجة الأولى والتعميم السنوي رقم (1).