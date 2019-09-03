النصر يفتقد 11 لاعباً أمام شباب الأهلي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

يفتقد فريق الكرة بنادي النصر 11 لاعباً في مباراته المقبلة أمام شباب الأهلي، بكأس الخليج العربي، ويتقدم الحارس أحمد شمبيه قائمة الغيابات للإصابة، وتضم التشيلي استيبان بافيز ويحضع للتأهيل البدني ،ومحمد العكبري ومحمد الجسمي لأسباب صحية، إلى جانب البرازيلي ليما،ويغيب الرباعي الدولي حبيب الفردان وجاسم يعقوب وطارق أحمد وسعيد سويدان لارتباطهم مع المنتخبات وسيكون محمود خميس خارج التشكيلة الأساسية، كما يغيب براندلي كواس لمشاركته مع منتخب كوراساو أمام نظيره الهايتي 8 و11 الجاري.