«السماوي» .. شباب على طول

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

على الرغم من تغيير الوجوه في تشكيلة فريق الكرة بنادي بني ياس لكن نتائجه الإيجابية ظلت ثابتة وعروضه القوية في الموسم الجديد ما زالت مستمرة بفضل حيوية العناصر الشابة المتميزة التي تعاقد النادي معها أخيراً ضمن خطته التي تستهدف بناء فريق ينافس على البطولات في المستقبل، ليكون الفريق «شباب على طول».

وكان «السماوي» حقق نتائج جيدة الموسم الماضي، مقارنة بمواسم سابقة محتلاً الترتيب السادس، ولكنه رفع شعار التجديد، وبدلاً من المحافظة على عناصره استغنى عن 7 من كبار نجومه واستعان بلاعبين شباب تتراوح أعمارهم بين 21 و23 سنة واختار جهازاً فنياً جديداً بقيادة الألماني شايفر.

ورغم التغييرات الكبيرة أعلن الفريق عن نفسه بقوة مع بداية الموسم وفاز على الشارقة 2-صفر في افتتاح كأس الخليج العربي، وأتبعه بفوز في مباراة ودية على فريق العين الذي اعتمد على تشكيلة تضم أسماء بارزة بنتيجة 3-1، ما يؤكد ثبات نتائجه الإيجابية وأنه سيكون منافساً للكبار.