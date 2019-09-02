«هاتريك أنور» في شباك «الملك» يكشف مواهب العنابي الصاعدة

المصدر: الشارقة - عزالدين جاد الله

كشف لقاء الشارقة بضيفه الوحدة أول من أمس، ضمن منافسات الجولة الثانية لكأس الخليج العربي، عن مواهب صاعدة في صفوف العنابي، نجحت في التألق ولفت الأنظار لتكشف عن مستقبل واعد ينتظرها. فقد استطاع عبدالله أنور اللاعب الشاب في صفوف الوحدة أن يمنح فريقه الفوز بثلاثة أهداف لهدف، على حساب الشارقة، صاحب الأرض محرزاً أول «هاتريك» في الموسم، ولم تكن هذه هي المرة الأولى لأنور الذي سبق وأن أحرز هدفين في مرمى الفجيرة في الجولة الماضية، ليحسم العنابي صدارته للمجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بعد أن حقق فوزين متتاليين على الفجيرة والشارقة بالنتيجة ذاتها 3-1، بينما مني أصحاب الأرض بالهزيمة الثانية على التوالي بعد خسارتهم من بني ياس في الجولة الأولى 0-2.

صعوبة اللقاء

وأكد الهولندي موريس شتاين مدرب الوحدة أن العنابي دخل اللقاء مدركاً صعوبة مواجهة الشارقة كونه حامل لقب دوري الخليج العربي، وقال: حرصت على التحدث مع اللاعبين وطالبتهم بضرورة تقديم مستوى طيب في المباراة، وحذرتهم من خطورة الفريق المنافس، وأشاد شتاين بأداء لاعبيه، مشيراً إلى أنهم قدموا المطلوب منهم كما فعلوا أمام الفجيرة في الجولة الأولى التي انتهت لصالح العنابي بنتيجة 3-1، وأثنى على أداء اللاعبين الشباب قائلاً: «لقد أدى اللاعبون الشباب مباراة كبيرة وتألقوا، ونجح اللاعب الشاب عبدالله أنور في تسجيل ثلاثة أهداف وسبق له وأن سجل هدفين في لقاء الفجيرة في الجولة الماضية وهو لاعب مميز ويمتلك مهارات جيدة، ونمتلك عناصر شابة موهوبة ونعمل معهم بجدية»، وأضاف: «نجحنا في تسجيل ثلاثة أهداف واستقبلنا هدفاً وتحكمنا في مجريات المباراة وعانينا من غياب تيغالي للإصابة ونتابع حالته الصحية ونأمل في أن نواصل مسيرة الانتصارات في المنافسات المقبلة».

أجنبي واحد

وعلق عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة على مشاركة محترف واحد في تشكيلة الفريق للمباراة وهو البرتغالي ريكاردو جوميز، قائلاً: «إيغور كورنادو كان ضمن تشكيلة المباراة حتى التدريب الأخير وشعر بإصابة فتمت إراحته، أما ريان منديز فقد أكمل مباراة بني ياس وهو مصاب لذلك تم استبعاده من قائمة الفريق والثنائي سيكون متواجداً في المباريات المقبلة»، وأضاف: «كنا نتمنى نتيجة أفضل لكن هذه كرة القدم، نحن كفريق وجهاز فني نتحمل مسؤولية ما حدث، وأنا ما زلت فخوراً بمجموعة اللاعبين الحالية».