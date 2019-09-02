4 حكمات يشاركن في معسكر «الواعدين 2019» في ألمانيا

المصدر: نورنبيرغ - البيان الرياضي

سعياً لتطوير لعبة كرة قدم السيدات من جميع جوانبها، دعمت لجنة كرة قدم السيدات بالتعاون مع اتحاد كرة القدم 4 حكمات وهن آلاء بسام، نجاة البلوشي، خلود الزعابي وأمل جمال من أصل 30 حكماً للمشاركة في معسكر الواعدين 2019، المقام في مدينة نورنبيرغ الألمانية ويستمر لمدة 10 أيام بهدف رفع درجة جاهزيتهم الفنية والبدنية وتطوير أدائهم التحكيمي.‬

‫يتضمن المعسكر التدريبي الكثير من البرامج التطويرية والتي تشتمل على عقد محاضرات نظرية وشرح بالفيديو، وتدريبات رفع اللياقة البدنية، كما يشمل المعسكر عقد محاضرات في القوانين الحديثة لكرة القدم بالإضافة إلى التطبيقات العملية، ويتضمن عمل اختبارات بالفيديو.

‫‫وأشادت الحكمة خلود الزعابي بالدعم الكبير الذي تحظى به الحكمات من قبل لجنة كرة القدم للسيدات واتحاد كرة القدم وتوفير متطلباتهن في إطار الحرص على تطوير كرة القدم النسوية كون المرأة أصبحت ركناً أساسياً في اللعبة. وقالت إن مع هذه الثقة تأتي مسؤولية ينبغي عليهن كحكمات الاهتمام بها، وأن مهمتهن السعي لإثبات قدرة المرأة في قيادة الميدان وأن الحكمة الإماراتية بمقدورها تحكيم مباريات محلية، دولية وعالمية مثل نظيراتها في الدول الأوروبية ولإنجاح المباريات عليهن دراسة الفهم التكتيكي للعبة، وتحمل مسؤولية الشارة الدولية، والتحضير الجيد قبل إدارة المباريات، ورفع لياقتهن البدنية والسعي إلى التميز دائماً.

الشخصية القوية

‫من جانبها شددت الحكمة نجاة البلوشي على ضرورة فرض الشخصية القوية بالملعب خلال إدارة المباريات والثقة بقدرة الحكمة بنفسها حتى تتمكن من اتخاذ القرارات الصحيحة وتنفيذها في الميدان، ويجب على الحكام الاستفادة من دروس الزملاء وتجارب الآخرين، وإن أهم عنصر رئيسي في عملية التحكيم هو الاستعداد الجيد للمباريات وتطوير الذات‬.

والجدير بالذكر أن إتاحة مثل هذه الفرص التدريبية للحكمات الإماراتيات في كرة القدم ترجمة لاستراتيجيات لجنة كرة القدم للسيدات التي تسعى بدورها وبشكل حثيث لتطوير قدرات ومهارات الفتيات في كرة القدم بشكل عام والتحكيم بشكل خاص حتى يصبحن قادرات على تحكيم المباريات الدولية ودوري السيدات المحلي، عن طريق إخضاعهن لتدريبات عملية ونظرية تساهم في فهم الأنظمة وتطبيقها على أرض الملعب وتعزيز الثقة بهن وبإمكانياتهن وتقديم الدعم المطلوب لهن أثناء إدارة المباراة.