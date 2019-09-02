دبا يترقّب قرعة أغلى الكؤوس غداً.. ويواجه كلباء ودياً

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

أكد جمعة حمدان العبدولي مدير فريق دبا الفجيرة، رضاهم التام عن إعداد النواخذة الحالي، وذلك من خلال المباريات الودية التي خاضها الفريق تأهباً لمباريات تمهيدي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، التي تنطلق في السابع والعشرين من الشهر الجاري.

وذكر أن فريقه ينتظر قرعة هذه المسابقة التي تجرى غداً، والتي تشهد أيضاً تكريم لاعب الفريق، البرازيلي فينسيوس سيلفا هداف مسابقة دوري الدرجة الأولى خلال الموسم الكروي الأخير عندما كان برفقة دبا الحصن.

وكشف العبدولي عن خوض دبا عدداً من الوديات في قادم الأيام، أبرزها مواجهة اتحاد كلباء يوم 13 الجاري بملعب الاتحاد في كلباء، منوهاً إلى أن دبا حقق الفوز ودياً على العربي ومسافي بنتيجة واحدة، بهدفين في كل مباراة. وأكد مدير دبا أن الجهاز الفني محتاج لكل اللاعبين، ولذلك ستكون هناك منافسة مشروعة بين اللاعبين، كل في خانته، كما سيتم الاعتماد أيضاً على الفريق الرديف الذي يعتبر الرافد الأساسي لدبا الفجيرة.

أمنيات

وتمنى العبدولي فوزه في انتخابات المجلس الوطني بعد أن أعلن ترشحه رسمياً لهذا المنصب، لافتاً إلى أن برنامجه الانتخابي بالتأكيد يهتم بهموم الوطن والمواطن ويدعم الرياضة والرياضين وسبل تطويرها لكي تصل إلى أعلى المستويات، مشيراً إلى وجود عدد آخر من القيادات الرياضية التي ترشحت أيضاً لعضوية المجلس الوطني، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على المكانة الكبيرة والاهتمام الذي تحظى به الرياضة في الدولة.