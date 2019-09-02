الشقيقان جابر.. روح العائلة داخل وخارج الملعب

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

عاد الشقيقان يوسف ومحمد جابر، إلى الظهور معاً في فريق واحد، بعد انفصال 3 سنوات، بظهورهما في دفاعات الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي في مباراته أمام الجزيرة في كأس الخليج العربي لكرة القدم، وذلك للمرة الأولى منذ 3 سنوات.

وظهر يوسف للمرة الأولى مع شباب الأهلي في الموسم الحالي في مباراة أول من أمس، بعد إتمام صفقة انضمامه للفريق خلال شهور الصيف، ليلعب إلى جوار شقيقه محمد، والذي سبقه باللعب في صفوف «فرسان دبي» في 2016، قادماً من نادي بني ياس، ليشارك اللاعبان في مباراة واحدة، أعادا فيها إلى الأذهان، رحلة تألقهما السابق في قيادة الخط الدفاعي لبني ياس.

وتستمر رحلة الشقيقين معاً داخل وخارج الملعب لتجسد روح العائلة الواحدة والانتماء داخل جدران شباب الأهلي.