احتفالية قرعة دور الـ 16 للكأس الغالية غداً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ينظم اتحاد الكرة غداً بفندق إنتركونتينتال فيستيفال سيتي في دبي حفل قرعة دور الـ 16 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وقرعة دوري الدرجة الأولى «دوري الهواة» للموسم الجديد 2019 - 2020، ويتضمن الحفل توزيع جوائز موسم 2018 - 2019، وثمن محمد بن هزام الأمين العام لاتحاد الكرة دعم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الرئيس الفخري لاتحاد الكرة، للكرة الإماراتية وأنشطة اتحاد الكرة ، وأكد أن توجيهات سموه السديدة جعلت الكرة الإماراتية بوضع أفضل يمكنها من المنافسة على صعيد الأندية والمنتخبات الوطنية.

وأشار بن هزام إلى إن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس مروان بن غليطة يحرص دائما على تنظيم المسابقات المحلية بالشكل المثالي وإخراجها في أفضل صورة ، وأوضح أن إقامة مباريات دور الـ 16 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة سيكون على ملاعب محايدة وبنظام خروج المغلوب ، مشيراً إلى أنه سيتم وضع نادي الشارقة بطل الدوري موسم «2018 - 2019» على رأس جدول المباريات في القرعة ومنحه رقم 1، ووضع نادي شباب الأهلي دبي الحائز على كأس رئيس الدولة في الموسم نفسه في نهاية الجدول ومنحه الرقم 16، وإجراء القرعة بين بقية أندية الدوري والفريقان المتأهلان من التصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الأولى لموسم «2019 - 2020».

وعلى صعيد قرعة دوري الدرجة الأولى أكد بن هزام، أن البطولة ستقام بنظام الدوري من دورين، ويتم إجراء القرعة بين أندية دبا، الإمارات، الحمرية، العروبة، الذيد، مسافي، دبا الحصن، مصفوت، العربي، التعاون، البطائح لتحديد جدول المباريات.

ولفت بن هزام إلى أن قرعة التصفيات التمهيدية ستقسم الأندية بحسب المستويات، حيث سيتم وضع ناديي الإمارات ودبا الحاصلين على المركزين 13 و 14 في دوري الخليج العربي لموسم «2018 - 2019» في المستوى الأول، وأندية العروبة، الحمرية، دبا الحصن، مسافي في الثاني، وأندية الذيد، العربي، التعاون، مصفوت، البطائح في الثالث.