شايفر: السماوي في تطور كبير بدنياً وفنياً

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أكد الألماني وينفريد شايفر مدرب السماوي أن فريقه في تطور كبير بدنياً وفنياً، معبراً عن سعادته بالمستوى الذي وصل إليه الفريق حالياً من تقدم، لكنه قال إن ما حدث حتى الآن من تطور مجرد خطوة بسيطة وإنهم مازالوا في حاجة للمزيد من العمل بهدف الوصول إلى أفضل المستويات.

وتعبيراً عن رضاه عن مستوى الفريق، منح شايفر اللاعبين راحة 3 أيام من التدريبات مكافأة لهم على المجهود الذي بذلوه في الفترة السابقة والأداء الرائع الذي قدموه في المباراة الودية أمام العين مساء الخميس الماضي، والتي انتهت لمصلحة السماوي 3-1 على أن يستأنف الفريق إعداده غداً تأهباً لمقابلة الوحدة في الجولة الثالثة من كأس الخليج العربي.

وأشاد المدرب الألماني بصفقة التعاقد مع المدافع الصربي ساسا، الذي قام بترشيحه بنفسه، ذاكراً أنه يعتبر دعامة لخط الدفاع في الموسم الحالي، وأضاف: ساسا يشكل تأميناً للدفاع لكن هذا لا يقلل من دور العناصر الوطنية الموجودة، لدينا لاعبون جيدون في الدفاع يمكنهم المشاركة بشكل جيد وساسا يعتبر دعماً وإضافة للمزيد من التجويد.

وأكد شايفر أنه سعيد بالفوز ودياً على العين، وأضاف: سعادتي ليست بالنتيجة فقط ولكن بالعطاء المتميز الذي قدمه اللاعبون أمام فريق كبير لعب بأعمدته الأساسية، كان هنالك تألق لافت للجميع خاصة باتوزي الذي أحرز هدفاً وصنع آخر، ونتوقع منه أن يقدم الكثير من الحلول في المباريات المقبلة، وكذلك سهيل النوبي الذي يقدم عطاء جيداً.

وأشار مدرب السماوي إلى أن الفريق في حاجة إلى تحسين اللمسة الأخيرة، وأن ذلك ما سيعمل عليه مع لاعبيه، مشدداً على أهمية مواصلة عملية البناء وبذل المزيد من الجهد في المرحلة المقبلة.