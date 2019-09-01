44 % يتوقعون انطلاقة مقبولة لـ«الأبيض» في التصفيات

المصدر: إعداد _ عزالدين جاد الله

توقع 44 % من نسبة المشاركين في استطلاع الرأي الذي أجرته جريدة «البيان» خلال الأسبوع الماضي عبر موقعها الإلكتروني، وحسابها على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن يقدم منتخبنا الوطني لكرة القدم مستويات مقبولة في ضربة البداية عندما يواجه نظيره الماليزي يوم 10 سبتمبر الجاري بالعاصمة كوالالمبور ضمن الجولة الأولى من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023، في حين أشار 25% من المشاركين إلى أن انطلاقة «الأبيض» ستكون قوية، مقابل 31% من المشاركين توقعوا أن يقدم منتخبنا مستوى متواضعاً في بداية مشواره في التصفيات.

وناقشت جريدة «البيان» الموضوع مع قرائها ومتابعيها عبر حسابات التواصل الاجتماعي من خلال طرح سؤال محدد، مفاده: ما توقعاتك لانطلاقة منتخبنا أمام ماليزيا في تصفيات كأسي العالم وآسيا؟

تفاصيل الاستطلاع

وبالعودة إلى تفاصيل الاستطلاع، فإن 23 % من نسبة المصوتين عبر موقع البيان الإلكتروني توقعوا تقديم منتخبنا مستوى قوياً في ضربة البداية، مقابل 51% توقعوا أن يقدم «الأبيض» مستوى مقبولاً، في حين توقع 26% أن يقدم منتخبنا مستوى ضعيفاً.

وفي نتائج الاستطلاع على «تويتر»، توقع 28% قوة المستوى في ضربة البداية، مقابل 36% أشاروا إلى أن المستوى سيكون مقبولاً، في حين توقع 36% ضعف المستوى.

خبرة مارفيك

من ناحيته توقع سلطان حارب الفلاحي المرشح السابق لمنصب نائب رئيس اتحاد كرة القدم أن يقدم منتخبنا الوطني مردوداً طيباً في المنافسات الرسمية المقبلة ضمن الجولة الأولى من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023، عندما يواجه نظيره الماليزي في العاشر من سبتمبر الجاري.

واستند حارب في توقعه إلى قوة المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك الذي يتولى مهمة الإشراف الفني على منتخبنا الوطني حالياً ومعرفته الكبيرة بمنتخبات المنطقة، وخبرته الجيدة، مشيراً إلى أن المؤشرات كلها تؤكد تقديم «الأبيض» مستويات طيبة في بداية التصفيات.

نتوقع الأفضل

وقال: «الظروف مهيأة لتقديم الأفضل ونتوقع ذلك، ويتبقى العمل الإداري وعزيمة اللاعبين الذين من المفترض أن يقدموا المطلوب منهم»، مشيراً إلى أن الأبيض لن يواجه منتخبات صعبة وعليه عدم الاستهانة بها، خصوصاً أن تلك المنتخبات تتمتع بالهجمات المرتدة السريعة واللعب بطريقة دفاعية بحتة ما يتطلب الحذر ويدلل على صعوبة المباريات المقبلة قائلاً: «لكن بكل تأكيد فإن المدرب مارفيك يدرك ذلك جيداً».

استعدادات جيدة

وعن رأيه في الاستعدادات الأخيرة لمنتخبنا الوطني، قال: «الاستعدادات جيدة وظهر «الأبيض» بمستويات طيبة ومازالت التحضيرات قائمة، وأعتقد أن الجهاز الإداري والفني لمنتخبنا الوطني غير مقصر مع اللاعبين ويبذل قصارى جهده من أجل تقديم صورة مشرفة لمنتخبنا وانطلاقة قوية في التصفيات».