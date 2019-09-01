الفجيرة وعجمان تكافؤ.. ونتيجة عادلة

المصدر: الفجيرة - ياسر قاسم

لم يتمكن صاحب الضيافة الفجيرة من استثمار تقدمه بهدفين من دون رد على ضيفه عجمان بعد مرور نصف ساعة فقط من مواجهتهما التي جرت مساء أول من أمس ضمن المجموعة الثانية لكأس الخليج العربي، نظراً لتكافؤ المستوى الذي أفضى لنتيجة التعادل وعودة الفريق «البرتقالي» بقوة ليقاسم الفجيرة السيطرة في الجزء الأخير من الشوط الأول الذي نجح خلاله في تقليص الفارق ثم رد في الشوط الثاني بذات السيناريو الذي بدأ به الفجيرة المباراة من ناحية الأفضلية فتمكن من التعديل وكان قريباً من التقدم والفوز، ولكن كانت صافرة الحكم أحمد سالم خلفان أسرع ليكتفي كل فريق بنقطة.

هذا السيناريو المتكافئ للفريقين، ظهر بوضوح من خلال تصريحات المدربين بعد نهاية المباراة، فالجزائري مجيد بوقرة المدير الفني للفجيرة، عبر عن ارتياحه الكبير لما قدمه فريقه في الشوط الأول مع تحفظه وملاحظاته على الأخطاء التي نتج عنها هدفا عجمان، ولكنه بدا مطمئناً لمعالجة هذه الأخطاء في الأيام المقبلة قبل انطلاقة دوري الخليج العربي، وقال بوقرة: لم أتوقع إحراز عجمان هدفيه بهذه الطريقة فقد تدربنا كثيراً على مثل هذه الهجمات وكان في مقدرونا منع الهدفين، ولكن الوضع عموماً غير مخيف ومن السهولة معالجة ما حدث مستقبلاً.

وأضاف بوقرة: سعيد بما قدمناه في الشوط الأول لعبنا جيداً وامتلكنا الكرة، وتغير الحال في الشوط الثاني وكان وجه الفريق مختلفاً، خسرنا الكرة بسرعة وفقدنا السيطرة، وبشكل عام لدينا الوقت لتصحيح أي ملاحظات قبل انطلاقة الدوري.

لعب للفوز

ومن جهته أوضح المصري أيمن الرمادي المدير الفني لفريق عجمان أن فريقه لعب للفوز، ولم يتغير هدفه حتى بعد التأخر بهدفين وقال الرمادي: قدمنا مباراة جيدة وخاصة الشوط الثاني كنا فيه الأفضل ولا يعني ذلك كنا سيئين في الشوط الأول فقد امتلكنا أيضاً الكرة وقاسمنا الفجيرة السيطرة وتهيأت لنا فرص للتسجيل، ولم يحالفنا الحظ.

وأضاف الرمادي: المباراة تعد جيدة وخصوصاً بما قدمناه في الشوط الثاني وسعيد بالوجوه الجديدة مثل محمد علي هلال ومحمد صالح وعبدالرحمن ركان وهم لاعبون تحت السن.