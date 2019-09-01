آدم: خرجنا من المواجهة بجملة من الإيجابيات

المصدر: دبي- البيان الرياضي

قال صلاح أحمد آدم المدرب المؤقت للهلال السوداني: «نجحنا إلى حد كبير في تعديل النتيجة بسبب عدة عوامل» ولم يذكر آدم العوامل، مشيراً إلى أن الهلال خرج بالعديد من الإيجابيات من المواجهة، أهمها استعادة ثقة اللاعبين في أنفسهم والجمهور في لاعبي الهلال بإعادة الفريق إلى سكة الانتصارات وقد نجحنا في ذلك.

وقال: «نقلة كبيرة شهدتها المباراة تمثلت في الخروج من الحالة السلبية التي كان يمر بها الفريق إلى نوع من الإيجابية التي نطمح إلى استمرارها في الأيام المقبلة»، موضحاً أن «التغييرات التي قمنا بها نابعة من الفكر الكروي للمدرب وعلى المدرب أن يمتلك الشجاعة والعدالة وأن يقدم نفسه، وأنا سعيد بالتغييرات الكثيرة التي قمت بها وبالأداء الذي قدمه اللاعبون»، مثمناً المردود الطيب الذي قدمه لاعبو الهلال، معتبراً أنهم ردوا على المشككين بغياب ولائهم للنادي، وقدموا صورة معاكسة تماماً، قائلاً: «أتمنى أن يواصلوا هذا الأداء في المنافسات المقبلة».

الأداء المثالي

وأضاف آدم: «لم نقدم الأداء المثالي في لقاء الوصل، نظراً لتغيير الخطط والتكتيك التي كان يقوم بها المدرب السابق التونسي نبيل الكوكي في 24 ساعة وفي تدريب واحد، وبالتأكيد فإن تنفيذ المهام بالنسبة للاعبين ليس بالأمر السهل، لكن استطعنا تنظيم صفوفنا في نهاية المطاف، وشاهدنا ثنائيات بين اللاعبين وتواجدنا بكثافة في المنطقة الدفاعية لفريق الوصل».

وتابع: «بعد أن قمنا بتسجيل هدفين توقعنا أن يلعب الوصل بطريقة إرسال الكرات الطويلة نحو المحترف البرازيلي ويلتون داخل الصندوق بغية تقليص الفارق، لذا قمنا بالدفع بشهاب الدين بن فرج بغية إعادة تلك الكرات الطويلة إلى لاعبي الهلال، خصوصاً أنه يتمتع بالبنية القوية والقامة الطويلة».

توقف

وكانت مباراة الوصل والهلال قد توقفت لما يقارب الخمس دقائق بعد طلب الجهاز الإداري للوصل لاعبيه الخروج من الملعب لأجواء التوتر التي سادت اللقاء، وحالة الغضب التي انتابت جمهور الهلال السوداني الذي اقتحم أرضية الملعب، قبل أن يقرر الحكم استئناف اللقاء، إلا أن الأحداث المؤسفة عادت مجدداً في الدقيقة الأخيرة، حيث قام مشجعون باقتحام الملعب وقذف اللاعبين والحكام بزجاجات المياه، حيث ترددت أنباء عن تعرض لاعب الوصل خالد سبيل للإصابة، قبل أن يتدخل الأمن للسيطرة على الموقف.