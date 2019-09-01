رباعية شباب الأهلي تزلزل الجزيرة

المصدر: متابعة: عزالدين جاد الله، وإيهاب زهدي، وعماد إبراهيم

عصف شباب الأهلي بفريق الجزيرة وفاز عليه أمس 4 - 0، بملعبه في العوير، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى لكأس الخليج العربي لكرة القدم، ووصل إلى 4 نقاط، في قمة المجموعة بفارق الأهداف عن النصر، وتجمد رصيد الجزيرة عند 3 نقاط.

تقدم البرازيلي لوفانور لشباب الأهلي في الدقيقة 25، وسجل محمد جمعة «بيليه»، الهدف الثاني في الدقيقة 55، وجاء الثالث من «نيران صديقة» في الدقيقة 65 عندما حوّل ثولاني سيريرو، لاعب الجزيرة الكرة في شباك فريقه، وأحرز أحمد عبدالله جشك الهدف الرابع في الدقيقة 65.

وفي المجموعة نفسها انتزع فريق خورفكان نقطةً ثمينة من النصر وتعادل معه سلبياً بملعب اتحاد كلباء، ووضع أول نقطة له في رصيده، فيما ارتفع رصيد النصر إلى النقطة الرابعة.

وتأثر أداء النصر بغياب 7 من عناصره الأساسية للإصابة بجانب المشاركة مع المنتخبات. وتغلب فريق الوحدة على الشارقة 3-1، متصدراً المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، وهي الهزيمة الثانية على التوالي لبطل الدوري بالكأس، أحرز أهداف «العنابي» عبدالله أنور «هاتريك» في الدقائق 14، 41، 54، بينما سجل هدف الشارقة محمد خلفان «ق 88».

وافتقد الوحدة جهود الرباعي الدولي محمد الشامسي وحمدان الكمالي ومحمد برغش وخليل إبراهيم، بالإضافة إلى تيغالي وأحمد راشد للإصابة، بينما شارك في تشكيلة الفريق 3 محترفين أجانب. ودخل الشارقة المباراة بمحترف واحد هو البرتغالي ريكاردو غوميز.