«الأبيض» يضرب بخماسية في سريلانكا

المصدر: المنامة - البيان الرياضي

تغلب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم على نظيره السريلانكي بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي جرت أمس باستاد مدينة خليفة الرياضية في ختام معسكر «الأبيض» في البحرين في إطار الاستعداد لمواجهة منتخب ماليزيا يوم 10 الجاري بالعاصمة كوالالمبور ضمن الجولة الأولى من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، وسجّل أهداف منتخبنا الوطني علي مبخوت «3 أهداف» وأحمد برمان وعلي صالح.

خاض منتخبنا المباراة بتشكيلة ضمّت: خالد عيسى في حراسة المرمى وخليفة الحمادي وحمدان الكمالي ووليد عباس وسالم راشد وعلي سالمين وأحمد برمان وحبيب الفردان وبندر الإحبابي وعلي صالح وعلي مبخوت.

وأجرى مدرب منتخبنا فان مارفيك عدداً من التبديلات خلال الشوط الثاني، حيث أشرك طارق أحمد ومحمد شاكر وزايد العامري وعمر عبدالرحمن بدلاً من خليفة الحمادي وحبيب الفردان وبندر الإحبابي وعلي سالمين.

أدار المباراة طاقم دولي من السعودية بقيادة عمر علي، وعاونه شكري حسين وفيصل ناصر، ومحمد خالد حكماً رابعاً.

شهد المباراة عبدالله ناصر الجنيبي، نائب رئيس اتحاد الكرة رئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، وراشد الزعابي وهشام الزرعوني عضوَا مجلس الإدارة، وناصر بن ثعلوب الدرعي مدير مكتب رئيس الاتحاد.

وتعود البعثة إلى الدولة اليوم، ويحصل اللاعبون على راحة قصيرة قبل السفر إلى كوالالمبور فجر الأربعاء المقبل.