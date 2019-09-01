الأولمبي يهزم سكوربا السلوفيني بسداسية

المصدر: دبي - البيان

فاز منتخبنا الأولمبي لكرة القدم على فريق سكوربا السلوفيني بسداسية نظيفة في أولى تجاربه الودية بمعسكره الحالي المقام في سلوفينيا استعداداً لنهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة المقررة في تايلاند 2020.. سجّل الأهداف علي عيد «هاتريك»، وفيصل المطروشي «هدفين»، وراشد مبارك. ومن المنتظر انضمام 3 لاعبين من منتخب الشباب «وصيف غرب آسيا» إلى بعثة المنتخب الأولمبي في سلوفينيا خلال الأيام المقبلة.

من ناحية اخرى يبدأ منتخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم «مواليد 2004» تجمعاً داخلياً قصيراً في مقر اتحاد الكرة بدبي ،الثلاثاء المقبل قبل السفر إلى أوزبكستان 6 الجاري للانتظام في معسكر خارجي يتخلله خوض مباراتين وديتين مع منتخب أوزبكستان في إطار الاستعداد للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا.