الاتحاد العربي: هذه هي الروح الرياضية

المصدر: دبي- البيان الرياضي

نشر الحساب الرسمي للاتحاد العربي لكرة القدم عدة صور تجمع لاعبي الوصل بأشقائهم في الهلال السوداني عقب المباراة بين الفريقين والتي انتهت بتأهل الإمبراطور بمجموع اللقاءين (2-0 و1-2)، حيث حرص اللاعبون على مصافحة بعضهم البعض، كما تبادل البعض منهم القمصان تخليداً للمباراة التاريخية التي جمعت الفريقين.

وعلق حساب الاتحاد العربي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» على الصورة بتغريدة قال فيها: «هكذا هي الروح الرياضية الأخوية حاضرة في الملاعب العربية، شكراً لاعبي فريق الهلال السوداني، شكراً لاعبي الوصل الإماراتي».