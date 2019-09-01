الجماهير تطلق هاشتاغ «استقبال فهود الوطن»

المصدر: دبي- البيان الرياضي

عبرت جماهير الأندية بالدولة عن سعادتها بالإنجاز الذي حققه فريق الوصل ونجاحه في التأهل لدور الـ16 للبطولة العربية (كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال) على حساب شقيقه الهلال السوداني الذي ودع البطولة مبكراً، وأطلقت الجماهير هاشتاغ «استقبال فهود الوطن» على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» في لفتة جميلة للتعبير عن سعادتها بالإنجاز ودعم ومساندة فريق الوصل ممثل الوطن في البطولة.

ولم تقتصر العبارات المشجعة والتفاعل مع «الهاشتاغ» على جمهور الوصل، لكن حرصت أعداد كبيرة من جمهور الأندية على التغريد والمشاركة في «الهاشتاغ»، مؤكدين حضورهم لاستقبال «الإمبراطور» لحظة عودته إلى أرض الوطن، بينما سجل البعض حضوره لمقر النادي بزعبيل عقب عودة اللاعبين لتقديم التهنئة لهم.

حساب سيف المجد قال: «أنا عيناوي لي الفخر بدعم الفهود الوعد باستقبال وصل الإمارات هيا يا جمهور الشمس والإمارات»، بينما غرد حساب عالم دورينا قائلاً: «اللاعبون يستحقون حضورنا لاستقبال ممثلي الوطن»، وقال المغرد الفلاسي: «بعد الأداء المبهر والمشرف الذي قدمه الفريق، أقل ما يمكن أن نقدمه هو استقبالهم في المطار»، وعلق أحد المغردين قائلاً: «كل عام وعشاق الأصفر بخير».