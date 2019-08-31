فارس جمعة: أحترم اختيارات مارفيك

قال فارس جمعة مدافع فريق الجزيرة تعليقاً على عدم اختياره ضمن معسكر المنتخب الوطني الجاري في المنامة حالياً، إنه يحترم اختيارات الهولندي فان مارفيك المدير الفني للمنتخب الوطني، وإنه شخصياً سوف يجتهد ويطور من مستواه، آملاً أن يرتدي قميص الأبيض في المستقبل.

وعن مواجهة شباب الأهلي أعرب فارس جمعة عن تفاؤله، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي سبب يمنع الجزيرة من إضافة انتصار جديد، وأضاف: «أشكر كامل طاقم التدريب والإداريين على الجهود المتميزة التي قدموها لإعدادنا لهذه المباراة. سيشكل غياب لاعبينا الدوليين اختباراً لنا، لكننا ما زلنا نملك فريقاً قوياً قادراً على تقديم الأفضل وتحقيق النتائج الإيجابية».