شباب الأهلي والجزيرة.. لقاء السحاب

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

يستضيف شباب الأهلي نظيره الجزيرة في التاسعة والنصف من مساء اليوم، في مواجهة من العيار الثقيل تعد لقاء السحاب بين فرقنا، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى من كأس الخليج العربي لكرة القدم، وذلك بعد فوز الجزيرة على خورفكان 3-1، وتعادل شباب الأهلي مع العين 2-2 بالجولة الأولى.

ومن جانبه، أكد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب شباب الأهلي، على قوة وأهمية المباراة، واعتبرها اختباراً قوياً، خاصة بعدما قام الجزيرة بتدعيم صفوف بصفقات مميزة خلال فترة القيد الصيفي الحالي، وأشار إلى رغبة شباب الأهلي الدائمة في تقديم أفضل مستوياته، وتعديل بعض جوانب الأداء بما يحقق هذا الهدف، وإلى أن هذا الأمر يتطلب المزيد من الوقت، لأن اللاعبين لم يصلوا بعد إلى أفضل درجات الجاهزية البدنية والفنية.

وعن المواجهات القوية لشباب الأهلي في بداية الموسم بلقاء العين والجزيرة في بداية المشوار بكأس المحترفين، أكد رودولفو أن المواجهات القوية سيخوضها فريقه في أي وقت بالموسم، سواء في بدايته أو في نهايته، وأشار إلى أن شباب الأهلي يتعامل مع جميع المنافسين، بنفس القدر من الأهمية، وأوضح أن الجهاز الفني يعمل على تطبيق أفكاره الفنية بالشكل الناجح في جميع مبارياته، واستثمار كأس المحترفين في التعرف على مجموعة جديدة من اللاعبين.

أضاف مدرب شباب الأهلي أنه يسعى لتجهيز مجموعة شابة من اللاعبين تتراوح ما بين 17 إلى 18 لاعباً في بداية الموسم الحالي، خاصة أن الفريق مقبل على موسم طويل، ويتضمن العديد من البطولات المحلية والخارجية، ولذا فهو يحرص على منح الجميع الفرصة لإثبات جدارته بتمثيل شباب الأهلي، مشيراً إلى بعض اللاعبين الشباب الذين تألقوا في الفترة الأخيرة، مثل سعود عبد الرزاق وعادل وجدان ومحمد جمعة.

تحضيرات الجزيرة

على الطرف الآخر اختتم فريق الكرة بنادي الجزيرة تحضيراته لمواجهة شباب الأهلي في الجولة الثانية لكأس الخليج، ويطمح الجزيرة ثاني المجموعة «أ» بثلاث نقاط إلى مضاعفة رصيده، وسيفتقد الفريق لاعبيه الدوليين الذين التحقوا بمعسكر المنتخب الوطني علي خصيف، وعلي مبخوت، وعمر عبد الرحمن، وخلفان مبارك، وسالم راشد، وخليفة الحمادي، ومحمد العطاس، وزايد العامري، بالإضافة إلى استدعاء 4 لاعبين شباب إلى المنتخب الأولمبي، ويتوقع مشاركة المحترفين الأجانب "كينو، ومراد باتنا، وسيريرو، وميلوس"، بجانب مجموعة الشباب، والتي تفرضها لائحة كأس الخليج، وتقر تقييد 5 لاعبين مواليد 97 فما فوق، على أن يشارك منهم فعلياً 3 على الأقل.

صعوبة

من جانبه قال يورغن ستريبل مدرب الجزيرة، إن مواجهة شباب الأهلي صعبة لا شك، لكنها فرصة لاختبار جاهزية الفريق، وقدرات الشباب، وشخصيته داخل الملعب، مشيراً إلى أنه لم يتردد في الدفع بأي لاعب حتى لو كان صغير السن، لا يهم بالنسبة له الأسماء، بل العطاء على أرضية الملعب.

وأضاف: لدينا غيابات عديدة بسبب استدعاءات المنتخبين الوطني الأول، والأولمبي، وقد استدعى مؤخراً فيصل المطروشي صاحب الهدف الأول أمام خورفكان إلى معسكر الأولمبي، وبرغم الغيابات فإن لدينا مجموعة من اللاعبين قادرين على سد الفراغ، وسنضع التشكيلة المناسبة لمواجهة شباب الأهلي، لقد شاهدت مباراته مع العين، ولا شك أنه فريق قوي.

وعن احتمالية مشاركة المحترفين قال إن المحترفين الأجانب جاهزون، والتدريبات تسير بشكل جيد، وهم لم يشاركوا في المباراة الأول لعدم الجاهزية البدنية، حيث إن بعضهم لم يلتحق أساساً بمعسكر الفريق في هولندا، وعن الإصابات، قال إنه ليست لدينا سوى وعكة صحية بسيطة لعامر عبد الرحمن، وسنرى مدى جاهزيته للمشاركة في المباراة.