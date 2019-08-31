الشارقة والوحدة.. التعويض والصدارة

المصدر: أبوظبي - محمد صادق - الشارقة - عزالدين جاد الله

يستقبل الشارقة في السابعة من مساء اليوم نظيره الوحدة في منافسات الجولة الثانية للمجموعة «ب» لكأس الخليج العربي، على أمل التعويض وجمع أول نقاط في مشواره في البطولة بعد خسارته الجولة الأولى ضد بني ياس بهدفين نظيفين، في المقابل يطمح الوحدة إلى مواصلة انتصاراته بعد فوزه الأخير على الفجيرة 3-1، وزيادة غلته من النقاط وفض الشراكة على الصدارة مع بني ياس التي يتقاسمها الفريقان برصيد 3 نقاط.

ويفتقد الفريق جهود الرباعي الدولي محمد الشامسي وحمدان الكمالي ومحمد برغش وخليل إبراهيم، بالإضافة إلى تيغالي وأحمد راشد للإصابة.

بطولة معقدة

من جانبه تمنى عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة التوفيق للفريقين وأن يكون فريقه أفضل ذهنياً وفنياً من المباراة السابقة.

وقال: «البطولة معقدة قليلاً ويجب علينا الاستعانة بلاعبي الرديف، ونحن نفقد معظم لاعبي الرديف المتواجدين معنا لالتحاقهم بالمنتخب، ونعرف أن هذا الأمر للمصلحة العامة، ولذلك لم نعمل كثيراً على التصحيح بل اهتممنا باستقدام 3 لاعبين وتجهيزهم لأول مباراة لهم وسنعطي فرصة للاعبين آخرين».

وعن مستقبل المحترف الأوزبكي أوتابك شوكوروف مع الفريق شدد العنبري على ضرورة التأني قبل اتخاذ قرار حول مستقبله، مشيراً إلى أن اللاعب موجود وهو قيمة فنية عالية بالنسبة لنا.

العناصر الشابة

وقلل الهولندي موريس شتاين المدير الفني لفريق الوحدة من تأثير الغيابات على فريقه، مؤكداً ثقته في العناصر الشابة وقدرتها على تعويض الغيابات.

وقال: «إن المباراة أمام بطل دوري الخليج العربي الموسم الماضي لن تكون سهلة، والشارقة ليس بالخصم السهل، إلا أن الوحدة يملك الكثير من الثقة».

وعن الوافد الجديد الفاردو بن محمد الذي سيعوض رحيل البرازيلي ليوناردو كأجنبي رابع أوضح أنه لا يفضل الحديث بشكل منفرد عن أي لاعب، وعندما ينضم اللاعب للتدريبات بإمكانه التحدث عن اللاعب، وقال: «سنحصل على بديل ليوناردو، والأمر لا يتعلق بعدد التعاقدات التي يبرمها الفريق وإنما بمدى تطور اللاعبين وحجم العمل خلال الموسم، اعتدت العمل مع العناصر الشابة، وسعيد بلاعبي فريقه الذي يرى أنهم يتطورون بشكل ملحوظ».