رباعية لـ «الأبيض» في شباك الدومينيكان

المصدر: المنامة - البيان الرياضي

تغلب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، أمس، على منتخب الدومينيكان 4 - 0 في المباراة الودية التي أقيمت على استاد مدينة خليفة الرياضية ضمن معسكر «الأبيض» في البحرين استعداداً لمواجهة منتخب ماليزيا في 10 سبتمبر المقبل بالعاصمة كوالالمبور ضمن الجولة الأولى من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، وسجل أهداف منتخبنا الوطني جاسم يعقوب وخليل إبراهيم «هدفين» وبندر الإحبابي.

خاض منتخبنا المباراة بتشكيلة ضمّت علي خصيف في حراسة المرمى، ومحمد العطاس وحسن المحرمي والحسن صالح ومحمد برغش وماجد سرور وطارق أحمد وإسماعيل الحمادي وخليل إبراهيم وجاسم يعقوب وزايد العامري. وأجرى مدرب منتخبنا فان مارفيك عدداً من التبديلات خلال الشوط الثاني، حيث أشرك محمد شاكر وبندر الإحبابي وعلي صالح وأحمد برمان بدلاً من محمد العطاس وخليل إبراهيم وإسماعيل الحمادي وماجد سرور.

ويواجه منتخبنا اليوم منتخب سيريلانكا في ختام المعسكر وتعود البعثة إلى الدولة صباح غدٍ استعداداً للسفر إلى كوالالمبور 4 سبتمبر. وأدار المباراة طاقم تحكيم دولي من السعودية بقيادة محمد خالد، وعاونه شكري حسينو فيصل ناصر، عمر علي حكماً رابعاً.

شهد المباراة عبدالله الجنيبي نائب رئيس اتحاد الكرة رئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، وراشد الزعابي وهشام الزرعوني عضوا مجلس الإدارة، وناصر بن ثعلوب الدرعي مدير مكتب رئيس الاتحاد.