«الإمبراطور» إلى دور الـ 16 لكأس الأندية الأبطال

المصدر: دبي - عزالدين جاد الله

أمر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، بتوفير طائرة خاصة لعودة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل إلى أرض الوطن، عقب تأهل الفريق أمس إلى دور الـ 16 لبطولة الأندية العربية لكرة القدم «كأس محمد السادس للأندية الأبطال». وثمّن نادي الوصل القرار ونشره على صفحته الرسمية على «تويتر».

ونجح الوصل في التأهل لدور الـ 16 بمجموع مباراتيه ذهابا وإياباً في دور الـ 32، حيث خسر من مضيفه الهلال السوداني أمس 1-2، في إياب دورالـ 32 باستاد الخرطوم، وكان الوصل حقق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب في دبي بنتيجة 2-0، أمنت له التأهل، ويتحدد منافس الوصل في الدور التالي بعد القرعة المقرر لها أن تقام لاحقاً.

دخل الوصل اللقاء بأفضلية في الملعب استمرت في الدقائق الأولى قبل أن يرجح لاعب الهلال وليد الشعلة الكفة لصالح فريقه بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 11، وحاول الوصل إدراك التعادل بالضغط على مرمى أصحاب الأرض، وفي الشوط الثاني أضاف وليد الشعلة هدفا للهلال «ق 78»، وحسم فابيو ليما النتيجة لصالح الوصل بهدف في الدقيقة 86. وتوقفت المباراة 5 دقائق بعد طلب الجهاز الإداري للوصل لاعبيه الخروج من الملعب لتهدئة أجواء اللقاء