فوز الظفرة على كلباء وتعادل عجمان والفجيرة

المصدر: الفجيرة - ياسر قاسم - كلباء - علي الظاهري

حقق فريق الظفرة فوزاً مثيراً على حساب مضيفه اتحاد كلباء بنتيجة 3-2، أمس، بالجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى لكأس الخليج العربي لكرة القدم، وحصد أول 3 نقاط بالبطولة، فيما ظل كلباء بلا نقاط. وقدم أجانب الظفرة أوراق اعتمادهم في أول ظهور رسمي بالموسم، حيث أحرز الثلاثية كل من البرازيلي دييغو غارديل في الدقيقة 4، ومواطنه جواو بيدرو «المتألق» وأحرز هدفين في الدقيقتين 19 و78.

بينما سجل هدف كلباء المجري بالازس جوجاك في الدقيقة 35 والتوغولي بينيل ملابا في الدقيقة 43، وعقب المباراة ترددت أنباء عن إقالة الإيطالي فيفياني مدرب كلباء، بعد سلسلة النتائج السلبية ، ومن المتوقع أن يصدر قرار رسمي بالإقالة في الساعات المقبلة والإعلان عن المدرب البديل.

وفي المباراة الثانية قلب عجمان تأخره صفر-2 إلى تعادل خارج ملعبه أمام مضيفه الفجيرة بالمجموعة الثانية، وعاد بنقطة ثمينة وكان عجمان هو الأفضل ولكن نجح الفجيرة في التقدم عبر البرازيلي فيرناندو غبريال «ق 14» ومواطنه جوناثان بينيتيز «ق 29». وافتتح عبد الله صالح التسجيل لعجمان «ق 36»، وادرك محترفه الغاني وليام اوسو التعادل «ق 48».

وتقام اليوم 3 مباريات في ختام الجولة الثانية للكأس، ويلعب شباب الأهلي مع الجزيرة، وخورفكان مع النصر، والشارقة مع الوحدة.