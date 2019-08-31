حمدان بن محمد يأمر بطائرة خاصة لعودة الوصل إلى أرض الوطن من السودان

المصدر: البيان الإلكتروني

أمر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي بتوفير طائرة خاصة لعودة بعثة الفريق الأول لنادي الوصل إلى ارض الوطن من السودان بعد تغلب الفريق على الهلال السوداني.

وتأهل فريق الوصل لدور ال16 لبطولة الأندية العربية التي تحمل اسم كأس محمد السادس للأندية الأبطال بالرغم من خسارته من مضيفه الهلال السوداني بنتيجة 1-2، في إياب دور ال32 في لقاء الفريقين على ملعب الخرطوم بأم درمان، وحقق الوصل نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب في زعبيل بنتيجة 2-0، أمنت له التأهل، ويتحدد منافس الوصل في الدور التالي بعد القرعة المقرر لها أن تقام في وقت لاحق.