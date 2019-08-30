الفجيرة وعجمان.. الفوز الأول

المصدر: Ⅶ عجمان - ياسر قاسم الفجيرة - البيان الرياضي

يستقبل الفجيرة في التاسعة والنصف من مساء اليوم نظيره عجمان في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثانية لكأس الخليج العربي لكرة القدم، ويطمح الفريقان إلى تحقيق الفوز الأول فصاحب الضيافة الفجيرة خسر مباراته الأولى في البطولة خارج ملعبه أمام الوحدة 1-3 فيما تعادل عجمان على ملعبه مع حتا من دون أهداف، وتبدو استعدادات الفريقين متشابهة من خلال التدريبات اليومية التي تركزت على تصحيح الأخطاء الفنية.

ويدخل «الذئاب» المباراة بصفوف شبه مكتمله باستثناء غياب الليبيري وليام جبور،والذي ينتظر وصول بطاقته الدولية فضلاً عن كونه غير جاهز بدنياً.

وأكد المدرب مجيد بوقرة مدرب الفريق أهمية المباراة، مشيراً إلى منح الفرصة لعدد كبير من اللاعبين، لإثبات وجودهم، خصوصاً وأن مباريات الكأس خير إعداد للدوري وقال: الفوز شعار الفريق اليوم في ظل وصول اللاعبين لدرجة جيدة من الاستعداد بجانب عدم وجود غيابات في صفوف الفريق.

وأشار بوقرة إلى أن خسارة الفريق أمام الوحدة جاءت بسبب وجود أخطاء غير مبررة وقال: قمت بتغيير تشكيلة الفريق ودفعت بلاعبي فريق 21 سنة ولكن مشاركتهم جاءت تحت ضغط اللعب في مباراة رسمية مع الفريق الأول وافتقدوا التركيز ما تسبب في فقدان نقاط المباراة، وأسعى في مباراة عجمان إلى إجراء بعض التغييرات مع التركيز على مشاركة لاعبي الفريق الأول.

وانتقد بوقرة توقيت المباراة المتأخر والذي يساهم في تشتيت تركيز اللاعبين.

وفي المقابل أوضح أيمن الرمادي المدير الفني لفريق عجمان أن مباراة اليوم تدخل ضمن تحضيرات الدوري، مشيراً إلى أنه مستمر في إتاحة الفرصة لجميع اللاعبين وقال: نواجه منافساً قوياً، وخسارته للمباراة الأولى ليست مقياساً، كما أن ظروف الطقس تؤثر على المستوى الفني لجميع الفرق.

وأبدى الرمادي تفاؤله بقدرة فريقه على تصحيح بعض الملاحظات التي تحدث عنها بعد المباراة السابقة أمام حتا، وقال: لاعبونا لديهم الإمكانيات التي تؤهلهم لتقديم مستوى جيد بما فيهم المحترفون الأجانب الذين يشارك 3 منهم لأول مرة مع الفريق.

وأضاف: توقيت المباراة «التاسعة والنصف» ربما تقل فيها حرارة الطقس نوعاً ما، ولكن تبقى الرطوبة هي العامل المؤثر، وتمنى أن يكون الطقس مساعداً للفريقين لتقديم أفضل مستوى.