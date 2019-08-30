يحيى الغساني: لا تخافوا على الوحدة

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

أكد يحيى الغساني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة أن البطولات طموح «العنابي» دائماً والفريق قادر على المنافسة على كل ألقاب الموسم حتى ولو لعب بتشكيلة أغلبها من العناصر الشابة الذين لديهم الحافز لتقديم كل ما لديهم، مشيراً إلى أنه لم يحزن لعدم الانضمام لنادي بيرنلي الإنجليزي، بعدما تردد عن رغبة الأخير في التعاقد معه الشهر الماضي، وأن مهمته الحالية إثبات وجوده مع الفريق، موجهاً رسالة لجمهور «أصحاب السعادة» بألا يخافوا على الوحدة ويثقوا بقدرة الفريق على الظهور بشكل قوي في الموسم الحالي.

وقال الغساني لـ «البيان الرياضي»: إن الوحدة يملك مجموعة من اللاعبين الجيدين وعناصر شابة لديها الطموح لإثبات وجودها، بالإضافة إلى مدرب شاب صاحب طموح وأجانب مميزين، وهو ما يحفزنا كفريق شاب لتقديم أفضل مستوى ممكن.

وأكد أنه ليس بالضرورة قيام النادي باستقطاب عدد كبير من اللاعبين خلال فترة الانتقالات من أجل الحصول على البطولات، فالوحدة نادي بطولات يطمح دائماً للألقاب وهو أمر مفروغ منه والكل يعلم ذلك، والشارقة على سبيل المثال نجح في الحصول على درع الدوري الموسم الماضي رغم أنه لم يبرم صفقات من العيار الثقيل، والوحدة لديه لاعبون شباب لديهم مستقبل وبإمكاننا المنافسة على الدرع، كما أن الموسم الماضي على الصعيد الأوروبي شاهد على ذلك عندما ظهر أياكس أمستردام بمستوى رائع سواء في هولندا أو دوري أبطال أوروبا بلاعبين شباب أذهلوا العالم، فالوحدة قادر على تحقيق شيء هذا الموسم إذا قدم اللاعبون أفضل ما لديهم، ونحن قادرون على ذلك من وجهة نظري خصوصاً أن عناصر الوحدة الشابة أغلبها في المنتخب الأولمبي مما يشكل لنا حافزاً للظهور بشكل جيد.

وأشار إلى أنه يسعى لمساعدة الفريق على تحقيق الانتصارات سواء بتسجيل أو صنع الأهداف خصوصاً أن الوحدة فريق جماعي، وقال: أعلم أن جمهور الوحدة يضع آمالاً علي وينتظر مني الكثير هذا الموسم وهو ما يحفزني ويجعلني أقاتل مع الفريق في الملعب.

عرض بيرنلي

وكشف يحيى الغساني أن تركيزه هذا الموسم ينصب على إثبات وجوده مع الوحدة، مؤكداً سعادته باستمراره مع الفريق في ظل الدعم الذي يجده من الجميع في مقدمتهم سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس النادي، وقال: «لم أكن حزيناً لعدم الذهاب إلى الدوري الإنجليزي بعد ما تردد عن رغبة نادي بيرنلي في ضمي، وخلال فترة الانتقالات تحدث مثل هذه الأقاويل والعروض، وتفكيري عندما علمت ذلك كان في الوحدة وليس أي شيء آخر، بالطبع أي لاعب يحلم بالاحتراف الأوروبي وإذا جاء عرض جاد لا أحد يختلف على ذلك».

وتابع: لم أدخل في مفاوضات شخصية لأنني لاعب في الوحدة، وعقدي مستمر حتى 2023 والنادي له الحق في قبول أو رفض أي عرض إذا كان موجوداً بالفعل، لم يكن هناك حديث بيني وبين الإدارة حول ما تردد، والإدارة كانت تتحدث بلساني سواء في حالة كان هناك عرض جدي من عدمه، وأعتبر ما حدث خير بالنسبة لي، فربما لو ذهبت لإنجلترا لحدث مكروه بتعرضي لإصابة أو عدم توفيق، وأحمد الله على تواجدي في الوحدة الذي يعد أكبر نادٍ في الإمارات من وجهة نظري.

وأردف قائلاً: تكثر الإشاعات خلال فترات الانتقالات وهو أمر طبيعي وقد عشت في أوروبا من قبل وأعرف هذا الأمر جيداً، ولكن المؤكد أنني أعتبر الفترة الحالية هي فترة إثبات وجود مع الوحدة، وبالطبع إذا كتب لي الاستمرار مع الفريق والتجديد لمدة أطول بعد نهاية عقدي سأجدد بلا شك.

وشدد الغساني على أنه يسعى لرد الجميل للدولة الذي منحته كل شيء واحتضنته وسيبذل كل ما يملك من أجل مساعدة وتحقيق شيء لمنتخب الإمارات في المستقبل خاصة أنه لعب للمنتخب الأولمبي.

رحيل ليوناردو

وأشار يحيى الغساني إلى أن البرازيلي ليوناردو الذي رحل عن الفريق لم يكن عائقاً أمام حصوله على فرصة اللعب أساسياً، وأنه في كلتا الحالتين بعد رحيل ليوناردو أو إذا كان استمر يحاول الاجتهاد في التدريبات، وقال: لا أحد يختلف على إمكانات ليوناردو الفنية كلاعب ولكن الوحدة لا يقف على لاعب، والتاريخ أثبت ذلك بعد أن رحل لاعبون في السابق والفريق لم يتأثر وحصل على بطولات، لعبت أنا وليوناردو في نفس التشكيلة ولا أعتقد أن رحيله سيمنحني فرصة أكبر للمشاركة من عدمه وإنما مستواي الفني واجتهادي ورؤية المدرب هي التي تحدد ذلك، خصوصاً وأن الكل يعلم أن الإصابة أبعدتني لبعض الوقت الموسم الماضي.

عقلية احترافية

وأشاد الغساني بالعقلية الاحترافية لقائد الفريق إسماعيل مطر والهداف الأرجنتيني تيغالي، مؤكداً أن مطر«أسطورة» بكل ما تحمله الكلمة من معنى وصاحب عطاء وفير وبمثابة الأخ والقدوة لكل اللاعبين، كما أن تيغالي يعد محترفاً حقيقياً ومن أكثر اللاعبين الذين يحافظون على أنفسهم ويثبت قدراته بغض النظر عن الانتقادات التي يتعرض لها، فهو يثبت كل موسم أنه هداف من الطراز الفريق، وينتقده الجمهور دائماً ولكن في نهاية الموسم يصبح الهداف، وأي لاعب شاب يجب أن يتخذه قدوة، وأتوقع أن يواصل تألقه وأهدافه خاصة وأن الأرقام تثبت ذلك، ويكفي أنه أفضل هداف أجنبي في تاريخ الدوري الإماراتي.

وأشار الغساني إلى أن الوحدة يملك مدرب شاب صاحب طموح كبير ويرغب في تحقيق الألقاب مع الفريق، مؤكداً أنه لا أحد يختلف على المدرسة التدريبية الهولندية في العالم وأعتقد أن موريس شتاين له مستقبل مع «العنابي».

رسالة

وختم الغساني موجهاً رسالة إلى جمهور«أصحاب السعادة» قائلاً: «لا تخافوا على الوحدة، فالعنابي يمرض ولا يموت، ويجب أن تؤمنوا بأنه نادٍ كبير في الإمارات وآسيا، وبغض النظر عن أي شيء فاللاعبون سيحاولون بذل أقصى ما لديهم من أجل الفوز وإسعادكم ونأمل مؤازرتكم وحضوركم مثلما عودتمونا لتحفيز اللاعبين في أرض الملعب».