كلباء والظفرة.. صفحة جديدة

المصدر: كلباء - علي الظاهري أبوظبي - أحمد عيسى

يلتقي اتحاد كلباء وضيفه الظفرة في السابعة و15 دقيقة مساء اليوم ضمن منافسات المجموعة الأولى لحساب الجولة الثانية لكأس الخليج العربي لكرة القدم، ويسعى «النمور» إلى تعويض الهزيمة القاسية التي مني بها أمام النصر في الجولة الماضية بثلاثية وفتح صفحة جديدة، بينما يتطلع الضيوف إلى بداية قوية في أول ظهور رسمي للفريق بالموسم.

ويفتقد كلباء خدمات 4 لاعبين هم الأردني ياسين البخيت بسبب مشاركته مع منتخب بلاده، والثلاثي أحمد عامر وماجد راشد وحمدان ناصر الذين التحقوا بمعسكر المنتخب الأولمبي، فيما يغيب عن الظفرة المدافع مسعود سلمان، وسلطان السويدي بسبب البطاقات الصفراء التراكمية من الموسم الماضي.

أخطاء

وأكد الإيطالي فيفياني مدرب كلباء أنه غير راض عن الخسارة أمام النصر مشيراً إلى العمل على تصحيح الأخطاء،في الايام الماضية منوهاً بأن فترة التوقف بعد هذه الجولة يعتبر سلبياً ولكن الفريق سيخوض خلالها عدداً من المباريات الودية.

وأشاد فيفياني بتجاوب اللاعبين مع تعليمات الجهاز الفني الهادفة إلى سد الثغرات وتحسين منظومة الدفاع مع تطوير الجانب الهجومي.

وأوضح فيفياني أن كلباء افتقد الروح القتالية التي تسلح بها الفريق في الموسم الماضي، ونسعى لإعادتها وقال: من حق الجماهير أن تشعر بالاستياء وتغضب بعد الخسارة الماضية، ونحتاج إلى بعض الوقت لكي تغير الجماهير نظرتها تجاه الفريق.

جاهزية

وأكد الصربي رازوفيتش مدرب الظفرة أن فريقه جاهز للقاء اليوم، مشيراً إلى أن البداية دائماً تكون صعبة وقال: نحاول تقديم الأفضل والتأكيد على قوة فريقنا وتميز عناصره في منافسة تعتبر إعداداً جيداً للدوري وفرصة في ذات الوقت أمام العناصر الشابة التي ستشارك في اللقاء للاحتكاك القوي واكتساب الخبرة.

وأضاف: الفوز في المباراة الأولى سيمنحنا دفعة معنوية جيدة، كما أنه مهم من أجل النقاط الثلاث، ومنافسنا قوي، وتابعت التعديلات العديدة التي أجراها في صفوفه والتي شملت عناصر جيدة.