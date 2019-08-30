علي البدواوي: «يوسف» عاد للشارقة بمكالمة هاتفية

المصدر: دبي - علي الظاهري

أكد علي محمد بن عبيد البدواوي، رئيس مجلس إدارة نادي حتا رئيس شركة كرة القدم، أن حتا فتح الأبواب أمام اللاعب يوسف سعيد للعودة إلى بيته الأول نادي الشارقة الذي أبدى رغبته في استعادة يوسف سعيد رغم وجود اتفاق سابق بشأن استعارة اللاعب، وتمت الموافقة على طلب نادي الشارقة بشكل ودي عبر مكالمة هاتفية خاصة في ظل العلاقات المتميزة التي تربط بين الناديين.

وأضاف البدواوي لـ«البيان الرياضي» أن يوسف سعيد الذي انتقل إلى حتا معاراً من الشارقة قبل أقل من شهرين، شارك في برنامج إعداد الفريق ورافق البعثة إلى المعسكر الخارجي في صربيا، ويعتبر لاعباً خلوقاً، ومن العناصر المميزة، مؤكداً وجود خيارات أخرى وبدائل أساسية في مركز اللاعب، متوجهاً بالشكر إلى يوسف سعيد على الفترة القصيرة التي قضاها في النادي، ومتمنياً له مزيداً من التوفيق والتألق.

مكاسب فنية

وأشاد البدواوي بالمكاسب الفنية التي خرج بها الفريق من الجولتين الأولى والثانية في مسابقة كأس الخليج العربي، حيث كان المستوى في المباراة الأولى أمام عجمان مطمئناً، إضافة إلى المباراة الثانية أمام الوصل التي انتصر فيها الأخير بسبب فارق الخبرة إلى جانب جاهزية المنافس بصورة أعلى، موضحاً أن حتا حريص على تقديم مشاركة قوية في مسابقة الكأس إلا أن التركيز ينصب بالدرجة الأولى على بطولة الدوري.

وشدد البدواوي على أهمية وخطورة المباراة الأولى في دوري الخليج العربي التي ستجمعهم مع شباب الأهلي يوم 19 سبتمبر على استاد حمدان بن راشد، وقال إن المواجهة لا تحتمل المفاجآت.

اللاعب المقيم

وعن وجود شاغرين اثنين في خانة اللاعب المقيم، أكد البدواوي أنهم فضلوا عدم الاستعجال في التعاقد مع لاعبين للوقوف بصورة نهائية على احتياجات الفريق في مراكز اللعب المختلفة وفق الرؤية الفنية للمدرب، حيث يوجد حالياً اللاعب النيجيري فيكتور، الذي يلعب في مركز الهجوم، ولا يمكن الاستفادة منه إلا في حالات وظروف معينة، ما يحتم عليهم البحث عن لاعب قادر على تقديم الإضافة المطلوبة في المراكز الأخرى، موضحاً أن قيمة بعض اللاعبين المقيمين السوقية تعتبر باهظة وقد تعادل قيمة المحترف الأجنبي.

ملعب جديد

وعن تخصيص ملعب لنادي حتا في مدينة دبي، كشف البدواوي أن مجلس دبي الرياضي بادر بعرض الفكرة على الأندية الأخرى في دبي، من بينها نادي شباب الأهلي الذي له كل الشكر والتقدير على فتح الملاعب باستمرار أمام فريق حتا، مشيراً إلى أنه لم يتم إصدار أي قرار رسمي بشأن تخصيص ملعب معين لحتا في دبي.

وأوضح البدواوي أن شركة الكرة تبحث باستمرار عن الملاعب المناسبة لإقامة التدريبات، سعياً إلى تخفيف المشقة على بعض اللاعبين.

4

فاز الفريق الأول لكرة القدم في نادي حتا على فريق الرديف 4-1 في المباراة، التي جرت على الملعب الرئيسي، وذلك ضمن استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد، الذي يخوض فيه الفريق الأول تحدياً قوياً مع أندية دوري الخليج العربي للمحترفين.